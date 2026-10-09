Acusan demoliciones sin permiso en El Olivar y piden intervención presidencial y parlamentaria tras siete meses de paralización

La reconstrucción de las viviendas para damnificados del megaincendio de febrero de 2024 en El Olivar, en la comuna de Viña del Mar, sumó un nuevo capítulo de tensión tras conocerse el peritaje encargado por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso. El informe concluyó que las principales anomalías detectadas en los proyectos correspondían al diseño, cálculo estructural y formulación aprobados por el Serviu, y no a la ejecución material de las obras por parte de la constructora San Sebastián.

El documento también sostuvo que las observaciones relacionadas con procesos constructivos eran subsanables. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha cuestionado estas conclusiones y ha mantenido su postura de que las viviendas deben ser demolidas, argumentando que no se ha acreditado su seguridad.

En entrevista con Puranoticia.cl, Érika Maira, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura –que también fue removida de las obras de reconstrucción por el ministro Iván Poduje–, sostuvo que el peritaje respalda la tesis de que las fallas pueden corregirse y cuestionó que los trabajos lleven siete meses paralizados. Además, denunció que se estarían ejecutando "demoliciones encubiertas", motivo por el cual pidió la intervención directa del Presidente José Antonio Kast para destrabar el conflicto.

"Las primeras cosas que yo conté en Puranoticia.cl ahora se comprueban con este peritaje. Es decir, que si existen fallas, estas son subsanables. (...) Aquí habían contratos vigentes que él (Poduje) interrumpió a su antojo, totalmente fuera de la legalidad, y terminamos con un resultado de obras paralizadas siete meses, con familias sufriendo por esto, que esperan día a día sus casas y, además, que ven la indolencia y la tozudez –como dijo ayer el diputado Olavarría– de un ministro que ya es preocupante, a un nivel más allá de lo que este conflicto en sí mismo representa", expresó Maira.

DEMOLICIONES ENCUBIERTAS

Luego que el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, señalara que las demoliciones van a llevarse a cabo pese al peritaje judicial, uno de los puntos más graves planteados por la abogada apunta justamente a intervenciones que se estarían realizando en viviendas de El Olivar sin contar con los permisos de demolición correspondientes. Esta situación podría profundizar el conflicto, ya que las actuaciones cuestionadas contravendrían las disposiciones aplicables en la materia.

"Hay otro problema grave que va a profundizarse estos días, que es el que tiene que ver con los permisos de demolición. Se están haciendo demoliciones encubiertas. La Corte de Apelaciones dijo que no concedía el recurso respecto a las demoliciones porque no se había acreditado que se estuviera demoliendo, y lo que se está haciendo son demoliciones encubiertas. Y basta ir a El Olivar", comentó.

De igual manera, la abogada entrevistada sostuvo en Puranoticia.cl que "en rigor sí están demoliendo y no tienen permiso de demolición. Están realizando esto en contra de lo que dispone la DDU57 del año 1999 del Ministerio de Vivienda y, en definitiva, las interpretaciones que están haciendo configuran a nuestro entender un fraude a la ley. Entonces aquí hay una profundización en las ilegalidades".

INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL

Ante la prolongación del conflicto, la representante de Social Arquitectura sostuvo que la solución ya no debiera depender exclusivamente de las autoridades del Minvu. Así, llamó directamente al Presidente José Antonio Kast a intervenir.

La abogada argumentó que la paralización afecta a familias que siguen esperando la entrega de sus viviendas y que, a su juicio, el peritaje entrega antecedentes que permiten reconsiderar la decisión de mantener las obras detenidas.

"Esto está en manos del Presidente de la República a estas alturas porque cuando tú tienes una autoridad totalmente fuera de control, que desconoce la legalidad; que desconoce las competencias de otras autoridades que son legalmente entregadas bajo la Constitución, según el artículo séptimo, como el DOM; que desconoce los peritajes; y que desconoce todo; evidentemente esto ya debiera ser resuelto por el Presidente", sostuvo la abogada entrevistada por Puranoticia.cl por la controversia en El Olivar.

Y agregó que "hacemos un llamado, tanto como empresas con la responsabilidad social que nos cabe, como por las familias, de que esto hay que destrabarlo".

AYUDA PARLAMENTARIA

La profesional de las leyes también solicitó apoyo a los parlamentarios de distintos sectores políticos y territoriales que se han pronunciado sobre la controversia, con el objetivo de encontrar una salida que permita retomar la reconstrucción.

"El llamado es a los parlamentarios que se estaban pronunciando, de todos los sectores, desde Ana María Gazmuri a Mario Olavarría y Camila Flores, que llamaban a entrar en razón al ministro Poduje, a que efectivamente nos ayuden porque aquí, además de que las empresas tuvimos todo el tiempo razón, lo más importante es que hay una cantidad importante de gente que está mal de salud, muy estresada por esto y que considera que esto es una violencia. Esto ya es violencia porque ellos son propietarios. O sea, este ministerio les tiene secuestradas sus casas hace siete meses", comentó.

Maira también adelantó que "no vamos a descansar en utilizar todas las herramientas legales que tengamos que utilizar. Los litigios pueden durar cuatro años, pero vamos a buscar remedios procesales para que esto se resuelva lo antes posible".

La disputa por las viviendas de El Olivar continúa enfrentando las conclusiones del peritaje judicial con la posición del Ministerio de Vivienda respecto de la seguridad de las obras. Mientras el Minvu sostiene que las deficiencias detectadas justifican la demolición, desde Social Arquitectura insisten en que las observaciones pueden corregirse y que la paralización prolongada está perjudicando a las familias damnificadas. En ese escenario, la petición de Maira apunta a que el Gobierno y el Congreso intervengan para buscar una salida que defina el futuro de las casas.

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