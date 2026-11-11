Actualizan alerta por evento de altas temperaturas extremas en zonas de la región de Valparaíso: se esperan hasta 37°

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió una actualización de la alerta por evento de altas temperaturas extremas que se registrará en zonas de las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

El evento estará asociado a una condición sinóptica de dorsal en altura y se desarrollará desde la tarde de este miércoles hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.

ZONAS QUE AFECTA

Antofagasta (Pampa)

Atacama (Precordillera)

Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos)

Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos)

Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

La alerta contempla temperaturas máximas de entre 36 y 38°C tanto para este miércoles como para el jueves en la pampa de la región de Antofagasta y en la precordillera de Atacama.

Para la región de Coquimbo los termómetros alcanzarían los 32 a 34° en precordillera y valles precordilleranos durante los mismos días.

Mientras que en la región de Valparaíso, las máximas en precordillera y valles precordilleranos llegarían a 35° y 37° este miércoles y jueves.

Finalmente, en la región Metropolitana se esperan entre 32° y 34° en cordillera de la costa, 34° a 36° en valle y 33° a 35° en precordillera.

PURANOTICIA