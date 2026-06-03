Actividad sísmica se intensifica frente a las costas de Quintero: seguidilla de temblores de este miércoles enciende las alertas

La actividad sísmica frente a las costas de Quintero no ha dado tregua desde el fuerte temblor de magnitud 6,0 registrado la tarde del domingo 31 de mayo, evento que fue percibido en gran parte de la zona centro-norte del país y que dio paso a una persistente secuencia de movimientos telúricos en el mismo sector.

De acuerdo con los registros extraídos por Puranoticia.cl desde el Centro Sismológico Nacional (CSN), tras el sismo principal ocurrido a las 17:34 horas, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Quintero, se han contabilizado cerca de una veintena de temblores de magnitud igual o superior a 3 en la misma área marítima.

Sólo durante la tarde del pasado domingo se registraron cinco réplicas de mayor consideración en la zona. Entre ellas destacan un sismo de magnitud 4,5 a las 17:46 horas, localizado a 16 kilómetros al oeste de Quintero, y otro de magnitud 5,0 a las 17:52 horas, ubicado a 32 kilómetros al noroeste de Valparaíso.

La actividad continuó durante el lunes 1 de junio con tres movimientos de magnitud superior a 3, mientras que el martes 2 de junio los registros hablan de un sismo de magnitud 4,6 frente a las costas de Pichidangui, al norte de Quintero.

Sin embargo, fue durante este miércoles 3 de junio cuando la secuencia volvió a intensificarse de manera evidente. En menos de nueve horas se registraron siete sismos de magnitud igual o superior a 3, todos concentrados frente a Quintero.

El primero ocurrió a las 00:33 horas, a 20 kilómetros al oeste de la comuna, con magnitud 3,0. Posteriormente se registraron movimientos a las 05:28 horas (3,0), 05:32 horas (3,3), 06:50 horas (3,1), 07:53 horas (3,3), 08:40 horas (3,0) y 08:50 horas (3,8), todos localizados entre 12 y 24 kilómetros al oeste de Quintero.

La concentración de eventos en una misma zona y en un período acotado ha mantenido la atención de los organismos especializados y de los habitantes del litoral de la región de Valparaíso, especialmente considerando que la mayoría de los movimientos se ha producido en el mismo sector donde se originó el sismo principal del domingo.

Desde el evento de magnitud 6,0 ocurrido el 31 de mayo, la zona marítima frente a Quintero ha registrado una sostenida actividad sísmica, con numerosos movimientos de magnitud superior a 3 y otros que han superado la magnitud 4, configurando una de las secuencias más activas observadas en los últimos días en la región.

Cabe recordar lo expresado por el director del CSN, Sergio Barrientos, quien señaló que "este tipo de temblores, yo diría que va a dejar sentir varias réplicas. De hecho, ya tenemos una 5.2 y otra 4.6, que son perceptibles. Van a haber algunas réplicas adicionales durante el resto del día, es lo más probable”.

De igual forma, recalcó a Puranoticia.cl que la preparación debe ser permanente y no depender de la ocurrencia de un evento reciente, ya que "en un país como el nuestro, uno siempre tiene que estar preparado por la posible ocurrencia de terremotos, ya que un 7.5 puede ocurrir prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento en el país, así es que nos conviene siempre estar preparados".

PURANOTICIA