Accidente vehicular moviliza a personal de emergencia en Bosques de Montemar en Concón

Un accidente de tránsito entre dos vehículo menores se registró la mañana de este domingo en Concón, específicamente en la intersección de Los Pellines con Francisco Soza, en el sector de Bosques de Montemar.

Hasta el lugar del siniestro vial deberon acudir voluntarios de Bomberos, personal municipal y Carabineros, quienes trabajan en el procedimiento que involucró a un automóvil Mercedes-Benz y una SUV de la marca Chevrolet.

Ante la emergencia, el llamado es a evitar transitar por el sector, y tomar vías alternativas.

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