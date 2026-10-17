Accidente vehicular mantiene alta congestión vehicular en Camino Internacional en Viña del Mar: motorista resultó lesionado

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este sábado en Camino Internacional, pasado acceso a Glorias Navales, en dirección a la rotonda Santa Julia, en Viña del Mar.

El siniestro habría involucrado a un motorista, quien habría colisionado con un vehículo mayor, lo que hasta el momento mantiene una gran congestión en el sector, de acuerdo a lo informado por Sitio del Suceso.

A raíz de lo anterior, se hace un llamado a transitar con precaución en la zona, y en lo posible tomar vías alternativas producto del tráfico lento que se mantiene en el lugar.

(Imagen: @Sitiodelsuceso)

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