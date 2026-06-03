Accidente vehicular en avenida Errázuriz de Valparaíso deja a una persona lesionada

Durante la mañana de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en plena Avenida Errázuriz, a la altura de la Estación Puerto y a pocos pasos de la Plaza Sotomayor, un sector de alta fluidez peatonal y vehicular en la ciudad puerto.

El hecho involucró a una motocicleta y a un vehículo menor. A raíz del fuerte impacto, el conductor del vehículo menor de dos ruedas resultó lesionado, requiriendo la intervención inmediata de los equipos de emergencia.

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegó rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios al afectado. Tras ser estabilizado en el sitio, se coordinó su traslado a un centro asistencial para una evaluación médica completa y el tratamiento de sus lesiones.

Por su parte, Carabineros adoptó el procedimiento de rigor para determinar las causas exactas del hecho. Cabe destacar que el presunto responsable del accidente permaneció en el lugar en todo momento, colaborando con el personal policial.

A pesar de que el operativo de emergencia obligó a la restricción de una de las pistas de la avenida, no se generó mayor congestión vehicular, manteniéndose el flujo controlado en este concurrido punto de Valparaíso.

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