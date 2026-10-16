Accidente vehicular deja con "contusiones leves" al diputado Benjamín Lorca en San Felipe

El diputado Benjamín Lorca (Partido Republicano) resultó con "contusiones leves" tras sufrir un accidente de tránsito en la comuna de San Felipe.

El parlamentario por el Distrito 6 de Valparaíso fue impactado por un vehículo durante la mañana de este viernes, mientras se encontraba en una actividad distrital.

Luego del sinisestro vial, el legislador oficialista fue trasladado hasta el Hospital San Camilo de la comuna para recibir asistencia frente a sus lesiones.

Desde la Oficina Parlamentaria del congresista dieron a conocer que el accidente ocurrió “hoy, cerca de las 09:15 horas, mientras se encontraba en una actividad distrital en la comuna de San Felipe. Esto, luego de que un conductor realizara una maniobra con su vehículo, impactando al legislador“.

Añadieron que "tras el incidente, el diputado fue trasladado al Hospital de San Felipe para constatar lesiones. Gracias a Dios, se encuentra estable y presenta contusiones leves“.

Finalmente, el equipo del legislador agradeció “la preocupación y las muestras de cariño recibidas”.

PURANOTICIA