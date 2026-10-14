Accidente fatal en relleno sanitario de Quillota: trabajador de 63 años murió en plena descarga de residuos

Un trabajador de unos 63 años falleció en un accidente laboral ocurrido al interior de un relleno sanitario ubicado en el sector Lo Venecia, en el Fundo Dos Hermanos, localidad de San Pedro, comuna de Quillota.

La emergencia se produjo durante labores de descarga de residuos desde un camión tolva. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor del vehículo no se habría percatado de que su compañero permanecía en el área donde se desarrollaban las maniobras, situación que terminó con el trabajador gravemente herido.

Tras el accidente se solicitó la presencia de los equipos de emergencia. Una ambulancia de la base Quillota del SAMU llegó al lugar para atender al afectado y realizar maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento en el mismo recinto.

Las circunstancias en que ocurrió el hecho deberán ser determinadas mediante las diligencias investigativas. Para ello, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de San Felipe concurrió al sitio del suceso para efectuar las pericias correspondientes.

En paralelo, el conductor del camión fue detenido de manera preventiva, mientras se esperan las instrucciones de la Fiscalía respecto de los pasos a seguir y su eventual presentación ante el tribunal para el control de detención.

La investigación deberá establecer cómo se produjo el accidente y las eventuales responsabilidades asociadas a la muerte del trabajador.

PURANOTICIA