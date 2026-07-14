Accidente de tránsito mantuvo inhabilitadas céntricas pistas de Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes 14 de julio en la intersección de avenida La Marina con puente Ecuador, en Viña del Mar, movilizando a equipos de emergencia hasta el lugar.

De acuerdo con la información entregada por Transporte Informa, producto del procedimiento permaneció inhabilitada la pista izquierda de Av. La Marina, además de la vereda del puente Ecuador en dirección al norte.

En el lugar trabajaron las unidades 21 y 72 del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia.

Debido a esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a transitar con precaución por el sector poniente de la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA