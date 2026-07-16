Accidente de tránsito en Camino Internacional de Viña del Mar deja a tres personas lesionadas: uno de los afectados es un paciente pediátrico

Un complejo accidente de tránsito se registró en Camino Internacional, pasado rotonda Glorias Navales, en dirección a Santa Julia, en la comuna de Viña del Mar en medio del intenso sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso.

Hasta el momento se conoce que en el incidente estuvieron involucrados dos vehículos menores particulares, donde 3 personas habrían resultado con lesiones de diversa consideración, dentro de ellos un paciente pediátrico.

El menor habría sido traslado por personal del SAMU hasta el Hospital Naval de la Ciudad Jardín, donde estaría recibiendo las primeras atenciones.

Las autoridades hacen un llamado a evitar el sector, y preferir vías alternativas, además de conducir con máxima precaución producto del frente de mal tiempo que afecta a gran parte del país.

PURANOTICIA