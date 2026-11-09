A 30 años de su estreno, «Sucupira» volverá a escena con Emilio Edwards y 20 vecinos de Zapallar

Tres décadas después de conquistar a los televidentes chilenos con sus particulares personajes, historias y el inconfundible imaginario de un pueblo costero, Sucupira volverá a cobrar vida, esta vez sobre un escenario y con los propios habitantes de la comuna de Zapallar como protagonistas.

La recordada teleserie de Televisión Nacional de Chile (TVN), estrenada el año 1996, será el punto de partida de una nueva propuesta teatral que reunirá al actor nacional Emilio Edwards con 20 vecinos de la comuna, quienes compartirán escena en un montaje que busca recuperar parte de la memoria televisiva del país y, al mismo tiempo, acercar las artes escénicas a la comunidad.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas de los 30 años de Sucupira y es impulsada por la Fundación Municipal de Cultura de Zapallar, bajo la dirección teatral de Eduardo Cumar y con dramaturgia original de Víctor Carrasco.

El proyecto ya completó su proceso de casting ciudadano y actualmente se encuentra en plena etapa de ensayos, con miras a su estreno durante diciembre.

Uno de los momentos especiales de esta conmemoración será el reconocimiento al destacado actor Héctor Noguera, quien interpretó al inolvidable Federico Valdivieso, el alcalde de Sucupira, cuya obsesión por inaugurar un cementerio se convirtió en uno de los elementos más recordados de la historia.

Más allá de la nostalgia que despierta la teleserie, el montaje propone una experiencia de creación colectiva en la que los vecinos dejan de ser espectadores para convertirse en intérpretes de una historia que forma parte de la memoria cultural chilena.

La participación de 20 habitantes de Zapallar constituye uno de los aspectos centrales de esta propuesta, que apuesta por el encuentro entre actores profesionales y personas de la comunidad, en un proceso que comprende preparación escénica, ensayos y un importante trabajo colectivo.

El alcalde Gustavo Alessandri destacó que "este proyecto tiene un valor especial porque recupera una historia que marcó a generaciones de chilenos, pero además permite que 20 personas de nuestra comuna tengan la experiencia de subir a un escenario y compartir con actores profesionales. Eso es lo que buscamos, que la cultura genere oportunidades, encuentros y experiencias que permanezcan en sus memorias".

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Municipal de Cultura de Zapallar, Florencia Quinzio, indicó que "nos interesa que la cultura se experimente y en ese sentido, recuperar Sucupira 30 años después, es una oportunidad para reencontrarnos con una historia muy querida, pero lo más interesante es hacerlo desde el teatro ciudadano, incorporando a nuestros vecinos en un proceso creativo real. Aquí hay aprendizaje, trabajo escénico y una experiencia compartida que permite construir relaciones humanas a través del arte".

PURANOTICIA