27 años de cárcel para líder de banda que perpetró cinematográficos robos a sucursal de BancoEstado y tienda París en Valparaíso

Penas que alcanzan los 27 años de presidio recibieron los integrantes de la banda responsable de los cinematográficos asaltos perpetrados durante 2025 contra una sucursal de BancoEstado y la multitienda París, ambos ubicados en Valparaíso. La sentencia condenatoria fue dictada este viernes 13 de noviembre por el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso, tras un juicio que se extendió durante casi un mes.

El fallo estableció sanciones para los cuatro acusados que fueron llevados a juicio. Según informó el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, al líder de la organización, Engelbert, se le impusieron 27 años de privación de libertad; a su hermano, 21 años; a otro coimputado adulto, 17 años; y al integrante menor de edad, 10 años, correspondiente al máximo contemplado en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

El persecutor manifestó conformidad tanto con el veredicto como con la extensión de las penas, especialmente respecto de quien fue identificado como líder de la banda, señalando que "entendemos que estas son sanciones que están acordes con la gravedad de los hechos y con la conmoción pública que ocasionaron estos hechos durante el año 2025 en nuestra región".

Cabe hacer presente que se trató de uno de los procesos judiciales más extensos que ha enfrentado la Fiscalía Local de Valparaíso y de una de las condenas más altas impuestas en la Quinta Región desde la implementación de la Reforma Procesal Penal.

En ese sentido, vale hacer presente que la investigación y preparación del juicio requirieron el trabajo de tres fiscales, debido a la complejidad de los antecedentes reunidos y las características de los delitos investigados.

OTRO ROBO BAJO INVESTIGACIÓN

Pero la sentencia de este viernes no representa el cierre de todas las aristas de la investigación, pues el fiscal Elizardo Tapia confirmó que existen otras tres personas individualizadas que también participaron en los robos y que serán llevadas a juicio en una etapa posterior de la causa.

Además, el Ministerio Público mantiene antecedentes que sitúan a Engelbert en un nuevo asalto ocurrido en la comuna de Valparaíso. Según explicó el fiscal, su participación fue establecida mediante la georreferenciación de su teléfono celular.

"Prontamente vamos a pedir las audiencias de formalización para estos tres imputados individualizados y también para Engelbert por este nuevo robo en el cual ha sido ubicado a través de la georreferenciación de su teléfono", adelantó.

Vale recordar que durante 2025 se registraron cuatro robos de alta connotación pública en la comuna: los que afectaron a BancoEstado, la multitienda París, Servipag y al Banco Itaú. En estas cuatro investigaciones existen personas privadas de libertad. Con la sentencia conocida este viernes, cuatro de los involucrados en los atracos a BancoEstado y París ya cuentan con condenas, mientras que en los otros procesos hay imputados que permanecen en prisión preventiva.

"Nos parece que es importante que la comunidad sepa que la Fiscalía funciona, que las policías trabajan también en el esclarecimiento de estos hechos y que hemos logrado buenos resultados", concluyó el persecutor.

PURANOTICIA