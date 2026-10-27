25 niños de Quillota y Petorca salen de la lista de espera tras operativo quirúrgico en el Hospital Biprovincial

El Hospital Biprovincial Quillota - Petorca llevó a cabo un operativo quirúrgico en conjunto con la Corporación Mater, que permitió la resolución de 25 casos correspondientes a pacientes pediátricos que esperaban por una intervención para resolver casos de fimosis, criptorquidias y hernias; esto, a objeto de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familias, con 27 procedimientos quirúrgicos.

Este es el segundo operativo del año con esta organización sin fines de lucro que tiene 30 años de experiencia en la prevención y tratamientos las enfermedades renales y nefro-urológicas de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos a nivel nacional, y gracias a esta alianza público privada entre ambas instituciones durante el año en curso se ha podido otorgar solución quirúrgica a 47 niños de la zona.

El director del recinto de salud, Eduardo Lara señaló "nuestro compromiso era avanzar en la lista de espera infantil, inicialmente con 24 casos programados; sin embargo, gracias a la planificación, coordinación y compromiso de nuestros equipos médicos y también de enfermería, logramos superar esa meta al realizar 25 intervenciones quirúrgicas”.

La enfermera coordinadora de la Corporación Mater, Constanza Olivares, resaltó el programa «Creciendo sin Esperas», y valoró el "poder aliviar los tiempos de espera de estos niños y niñas, que si bien son patologías que quizás no conllevan un riesgo vital, pero sí alteran la calidad de vida del niño y su familia; entonces la idea es poder seguir trabajando en conjunto con el equipo local, el equipo de pabellón, enfermeras, pabelloneros y también acá está participando una de las cirujanas infantiles del hospital, así es que estamos muy contentos con el compromiso".

En relación a este operativo en particular, la actividad quirúrgica permitió resolver cinco casos de criptorquidia, 19 de fimosis y una hernia umbilical, gracias a este trabajo conjunto en que concurrieron 10 voluntarios de la corporación, médicos y becados de la Universidad de Valparaíso, más el aporte de nuestro establecimiento con personal de Pabellones, la Unidad de Medicina Ambulatoria, Esterilización, Pediatría y otros.

La enfermera Rocío Sánchez, referente (s) de la Red de Pabellones del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, señaló que "lo más importante para nosotros es la rebaja de la lista de espera de nuestros pacientes. En este caso se hizo una planificación, una gestión por detrás que ha permitido aumentar el acceso de oportunidad de nuestros usuarios para poder resolver las patologías que están esperando. Esto es parte de las estrategias que tenemos como red asistencial para la resolución de listas de espera”.

De esta manera, 25 niños de las provincias de Quillota y Petorca vieron resueltos sus afanes quirúrgicos gracias a este operativo que, además, se realizó a través de Cirugías Mayores Ambulatorias; es decir que luego de su intervención fueron derivados el mismo día a sus respectivos hogares para realizar un post operatorio sin mayores complicaciones.

PURANOTICIA