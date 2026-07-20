24 jóvenes de Viña del Mar fueron seleccionados para iniciar su formación como Carabineros

Un total de 24 jóvenes postulantes de la Oficina de Postulación de Carabineros de Viña del Mar fueron seleccionados para integrar una nueva promoción del Curso de Formación de Carabineros, el que comenzará durante agosto en la Escuela de Formación de Carabineros, ubicada en la comuna de Cerrillos, en la región Metropolitana.

La nómina está integrada por 11 mujeres y 13 hombres, quienes iniciarán un exigente proceso académico y práctico que se extenderá por dos años, período durante el cual recibirán instrucción profesional, formación valórica y entrenamiento operativo para desempeñarse como Carabineros de Chile.

Una vez finalizado el curso, los nuevos Carabineros serán destinados a distintas unidades del país, donde asumirán la misión de contribuir a la seguridad pública, el mantenimiento del orden y el servicio permanente a la comunidad.

Desde la Oficina de Postulación de Viña del Mar destacaron el compromiso y la vocación de servicio demostrada por los seleccionados durante el proceso de admisión, valorando el esfuerzo realizado para alcanzar este importante objetivo.

Con este nuevo ingreso, la institución destacó que continúa fortaleciendo la incorporación de jóvenes comprometidos con el servicio público, quienes iniciarán una etapa de formación orientada a responder a las necesidades de la ciudadanía con profesionalismo, disciplina y vocación.

Por último, vale hacer presente que la Oficina de Postulación de Viña del Mar felicitó a los 24 seleccionados y les deseó éxito en este nuevo desafío, que marca el inicio de una carrera dedicada al servicio de Chile y de su comunidad.

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