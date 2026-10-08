150 alumnas de liceos técnicos de la V Región conocieron en terreno las oportunidades laborales que ofrece la construcción

Un total de 150 estudiantes mujeres de 10 establecimientos técnico-profesionales de la región de Valparaíso dejaron este jueves 8 de octubre las salas de clases para conocer directamente cómo se trabaja en una obra.

La experiencia se desarrolló en las faenas del proyecto Lugano Multicentro, de Constructora Bravo Izquierdo, en Curauma, Valparaíso, durante una nueva versión de “Mujeres en la Construcción”, actividad del programa Construyo Mi Futuro de la Cámara Chilena de la Construcción y ejecutado por ONG Canales.

Las jóvenes participaron en una inducción de seguridad, recorrieron la obra, conocieron funciones y especialidades y conversaron sobre las oportunidades que ofrece el rubro. La jornada contó con la participación de autoridades regionales, representantes de establecimientos educacionales, servicios públicos, instituciones de educación superior, además de los equipos de la empresa anfitriona socia de la CChC.

El presidente de la CChC Valparaíso, Andrés Polanco, explicó que “queremos más mujeres en nuestra industria. Hemos avanzado, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Queremos que más mujeres conozcan este sector, se formen, ingresen a trabajar y puedan desarrollar aquí una carrera. A las estudiantes les decimos algo muy simple: las queremos en la construcción, porque necesitamos su talento, sus capacidades y sus nuevas miradas”.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Pamela Reyes, sostuvo que “estas instancias son fundamentales para que las jóvenes conozcan de cerca la realidad de la construcción, puedan vivir esa experiencia y reconocer el potencial que tienen para incorporarse a una industria en la que históricamente las mujeres han tenido una menor participación. Queremos contribuir a que más mujeres ingresen a este sector, encuentren oportunidades para desarrollarse y puedan permanecer y proyectarse en él”.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, en tanto, agregó que “todavía existen brechas importantes en la incorporación de las mujeres al sector de la construcción. Por eso valoramos el trabajo que hemos levantado junto a la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, articulando al sector público y privado para generar más espacios, acercar a las jóvenes a esta industria y avanzar en la reducción de esas brechas”.

Finalmente, Loredana Rosso, integrante de la Comisión Mujeres de la CChC Valparaíso, señaló que “muchas veces las jóvenes no eligen carreras vinculadas a la construcción porque no conocen realmente lo que se hace en una obra. Por eso estas visitas son tan importantes: pueden ver en terreno cómo se trabaja, conocer las distintas especialidades y descubrir que también hay un espacio para ellas en esta industria”.

El desafío de la inserción laboral femenina sigue siendo importante. El Primer Estudio Nacional sobre Mujeres en la Construcción de la Universidad de Chile indica que solo el 8,6% de las personas que trabajan en el sector son mujeres. En la región de Valparaíso, los antecedentes sectoriales sitúan la participación femenina en torno al 7,4%, es decir, todavía por debajo del promedio nacional.

La actividad forma parte de Construyo Mi Futuro, programa que conecta a estudiantes de especialidades vinculadas a la construcción con empresas del sector mediante visitas técnicas, charlas y oportunidades de práctica.

PURANOTICIA