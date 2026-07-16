15 mil clientes se encuentra sin suministro eléctrico en la Región de Valparaíso: Autoridades refuerzan coordinación ante sistema frontal

A primera hora de este jueves se realizó en Valparaíso una reunión de coordinación para monitorear la situación eléctrica nacional y regional ante la llegada del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

La instancia fue encabezada por la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al subsecretario de Energía, Hugo Briones; el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas; el director regional de SENAPRED, Christian Cardemil; el seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada; además de representantes de empresas eléctricas y cooperativas de la región.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar el estado de la red eléctrica, coordinar medidas preventivas y reforzar los planes de respuesta ante eventuales interrupciones de suministro producto de las lluvias y fuertes vientos pronosticados para las próximas horas.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó que existe un despliegue permanente de las autoridades para monitorear los efectos del sistema frontal y resguardar la continuidad del servicio eléctrico, especialmente para los usuarios más vulnerables.

“Estamos desplegados en terreno por instrucción del Presidente para monitorear el impacto del clima en la Región de Valparaíso, priorizando el suministro eléctrico, especialmente para personas electrodependientes y servicios críticos. Hoy más del 98% de los clientes mantiene suministro, pero estamos preparados para responder rápidamente ante eventuales interrupciones, con equipos reforzados y una estrecha coordinación entre autoridades y empresas”, señaló la secretaria de Estado.

Asimismo, realizó un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y recordó la importancia de que las personas electrodependientes mantengan actualizados sus registros para acceder a las medidas de apoyo disponibles.

Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca informó que, de acuerdo con los antecedentes entregados durante la mañana, cerca de 13.500 hogares de la región se encuentran sin suministro eléctrico, concentrándose principalmente en las comunas de Quilpué, Casablanca, San Felipe y Cartagena.

“Las principales causas de estas interrupciones están asociadas a los fuertes vientos, caída de ramas y afectación de líneas eléctricas. Las empresas han reforzado sus brigadas para atender estas contingencias, pero también es necesario avanzar en soluciones estructurales que permitan enfrentar de mejor manera este tipo de eventos climáticos que se repiten año tras año”, indicó.

La autoridad regional agregó que las prioridades de atención se encuentran en hospitales, centros de salud familiar, sistemas de Agua Potable Rural (APR) y personas electrodependientes, mientras que las empresas eléctricas han reforzado significativamente sus canales de atención para atender los requerimientos de los usuarios.

En tanto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, informó que a nivel nacional existen cerca de 300 mil clientes sin suministro eléctrico, principalmente en las regiones del Biobío y La Araucanía, con alrededor de 100 mil clientes afectados en cada una. En la Región de Valparaíso, la cifra bordea los 15 mil clientes sin suministro, concentrados principalmente en las comunas de Cartagena, Quilpué y Villa Alemana.

“Es fundamental que las personas afectadas presenten sus reclamos ante la empresa distribuidora correspondiente o a través del sitio web www.sec.cl. Esta información permite identificar con mayor precisión las zonas afectadas y acelerar las acciones de reposición del servicio”, explicó.

La autoridad agregó que la SEC mantiene una fiscalización permanente para verificar que las empresas eléctricas dispongan de los recursos humanos y técnicos necesarios para enfrentar la contingencia.

Por su parte, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Juan Merich, informó que actualmente existen más de 8.500 trabajadores desplegados a nivel nacional, distribuidos en aproximadamente 2.800 cuadrillas, preparadas para atender las emergencias derivadas del sistema frontal.

“Estamos enfrentando una situación que podría generar interrupciones producto de la caída de árboles, ramas u otros elementos sobre las redes eléctricas. Las empresas distribuidoras han reforzado sus equipos en terreno, los centros de atención telefónica y los canales digitales para responder de la forma más rápida posible a los requerimientos de los clientes”, indicó.

Coordinación con municipios

Tras la reunión de coordinación, las autoridades sostuvieron una videoconferencia con alcaldes y alcaldesas de la Región de Valparaíso con el fin de conocer en detalle la situación de cada comuna, identificar los principales puntos críticos y coordinar acciones inmediatas para el despliegue de las empresas eléctricas u otras medidas de respuesta que permitan enfrentar de manera oportuna las emergencias derivadas del sistema frontal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales, evitar situaciones de riesgo asociadas a las condiciones meteorológicas y reportar cualquier afectación al suministro eléctrico mediante los canales de atención de las compañías distribuidoras o a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

PURANOTICIA