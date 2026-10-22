12 clubes de fútbol amateur de Miraflores serán beneficiados con importantes obras en la cancha El Maitén de Viña del Mar

Mejorar las condiciones de seguridad para la práctica deportiva y, especialmente, para el fútbol amateur, es el objetivo de las obras que el Municipio de Viña del Mar ejecutará a partir de las próximas semanas en la cancha El Maitén de Miraflores.

La adjudicación de la propuesta fue aprobada por el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín por un monto de $237 millones, inversión que financia el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “el equipamiento deportivo en los cerros debe estar en constante mejora, porque es allí donde las familias desarrollan su vida comunitaria, realizan actividad física y recreativa, y contribuyen a la formación de niños y jóvenes de Viña del Mar”.

En tal sentido, la autoridad comunal informó que “tenemos diversos proyectos para mejorar canchas y complejos deportivos, y llegar a la cancha El Maitén con un mejoramiento integral representa un avance concreto, gracias a la inversión que estamos realizando en conjunto con el Gobierno Regional. Es un proyecto que transformará positivamente el barrio y beneficiará a miles de usuarios.

Ripamonti puntualizó que “así estamos llegando a distintos sectores de la comuna, porque es precisamente en los cerros, junto a las comunidades y sus familias, donde debemos estar presentes, recuperando espacios, fortaleciendo la vida de barrio y generando mejores oportunidades para todos".

El proyecto de mejoramiento de la cancha en Miraflores tiene un plazo de ejecución de seis meses y considera la intervención integral del recinto de propiedad municipal ubicado en calle Del Maitén N° 2935, el que fue inaugurado hace dos décadas, fecha desde la cual no había recibido una mantención de envergadura.

Las obras consideran la reposición completa del cierre perimetral del complejo con diversas materialidades, según el sector (metálico, anti-pelotazo, pandereta), la instalación de dos portones metálicos y uno vehicular, la reposición de un muro de contención en la zona de camarines y la mejora de los accesos a las graderías para el público.

En una gran noticia esperada por la comunidad, también se mejorarán las gradas existentes y se instalará una nueva. Sumado a renovar la iluminación,bancas, casetas y baños, y se intervendrán 247 metros lineales de canaletas de la cancha para la evacuación adecuada de aguas lluvias.

El mejoramiento integral de la infraestructura del recinto, beneficia a 12 clubes del fútbol amateur de Miraflores, que reúne del orden de 2.000 mil jugadores, y a casi un centenar de niños que participan en las escuelas municipales de fútbol.

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