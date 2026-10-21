1.300 oportunidades de trabajo ofrecerá feria laboral online en la región de Valparaíso

Con el objetivo de acercar nuevas oportunidades de trabajo a la comunidad y fortalecer la intermediación laboral en la región, Sence Valparaíso desarrollará este jueves 22 y viernes 23 de octubre una nueva versión de su Feria Laboral Regional en línea, la principal actividad anual del servicio en materia de empleo.

La feria contará con modalidad híbrida durante la jornada del jueves 22 de octubre, combinando la atención online, a través de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y puntos presenciales de orientación, y apoyo en las comunas de Casablanca, Quilpué y La Cruz. En tanto, el viernes 23 de octubre la actividad continuará de manera completamente virtual mediante el sitio web www.bne.cl.

El seremi (s) del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Mario Villanueva, destacó que "esta actividad forma parte del trabajo colaborativo que desarrolla Sence Valparaíso junto a los municipios de la región mediante el Convenio de Fortalecimiento OMIL, iniciativa que durante el año ha permitido la realización de diversas ferias laborales comunales y acciones orientadas a acercar la oferta laboral a los distintos territorios, en concordancia con el Plan Chile Despega de nuestro Gobierno”.

El director regional (s) de Sence Valparaíso, Jaime Santander, invitó "a todas las personas de la región de Valparaíso que estén buscando una oportunidad laboral a participar en nuestra Feria Laboral Regional Online. Queremos seguir acercando las oportunidades laborales a la comunidad y conectar a quienes buscan empleo con las empresas que necesitan talento”.

La feria está dirigida a personas cesantes, trabajadores que buscan nuevas oportunidades laborales, jóvenes que desean acceder a su primer empleo, mujeres, personas mayores y otros grupos que enfrentan mayores barreras para ingresar al mercado laboral. Asimismo, podrán participar empresas interesadas en difundir sus vacantes y encontrar trabajadores para sus procesos de contratación.

Cabe recordar que la atención presencial será sólo este jueves en Casablanca, Quilpué y La Cruz; mientras que la postulación en línea será en www.bne.cl (22 y 23 de octubre). Habrá más de 1.300 oportunidades laborales disponibles en distintos rubros.

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