$1.000 millones costarán las obras para reparar daños ocasionados por las marejadas en el Molo de Abrigo de Valparaíso

Las intensas marejadas registradas durante el reciente sistema frontal dejaron importantes daños en el Molo de Abrigo de Valparaíso, principalmente en el sector de la losa y en las inmediaciones del faro. Frente a este escenario, las autoridades confirmaron que las labores de reconstrucción e intervención tendrán un costo cercano a los mil millones de pesos.

Las primeras evaluaciones fueron realizadas por equipos técnicos de la Dirección de Obras Portuarias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Armada de Chile, quienes efectuaron inspecciones tanto en superficie como revisiones submarinas para determinar el alcance de los daños.

“Hay un daño en la losa, se desplazó, al igual que afectó las olas, en este caso al faro. Se ha analizado a través de los técnicos de la Armada y también de manera submarina si hay un daño estructural”, señaló el delegado presidencial regional, Manuel Millones, en conversación con Radio Bío Bío.

Pese a los daños visibles en la infraestructura, las inspecciones preliminares descartaron que exista una afectación estructural que comprometa la estabilidad del terraplén. “No hay daño estructural, no es un daño que haga peligrar el molo”, complementó Millones, entregando tranquilidad respecto al estado de la emblemática infraestructura.

Con el objetivo de acelerar las reparaciones, las autoridades contemplan ejecutar las obras bajo el decreto de emergencia del MOP, mecanismo que permitirá la adjudicación directa de recursos y reducirá los plazos administrativos. El plan considera un financiamiento compartido entre la Armada de Chile y el Ministerio de Obras Públicas, distribuyendo las labores de la siguiente manera:

Armada de Chile: Asumirá las obras inmediatas de mitigación y contención.

Ministerio de Obras Públicas (MOP): Financiará y ejecutará el proyecto de reparación estructural de largo plazo.

“La obra de más cuantía la va a hacer el MOP. Hoy día la Armada va a hacer la obra de emergencia y la obra más estructural la va a hacer el MOP (...) haciendo esta reparación con un cofinanciamiento compartido podemos zafar de la emergencia”, puntualizó la autoridad.

Finalmente, se confirmó que el Molo de Abrigo continuará operativo y no será inhabilitado, ya que la implementación inmediata de las medidas de contingencia permitirá garantizar la continuidad de los servicios que presta tanto a la Escuadra Nacional como a los buques que recalan en el puerto de Valparaíso.

PURANOTICIA