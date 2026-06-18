Puranoticia Matinal jueves 18 de junio

En Puranoticia Matinal estuvo con nosotros el senador Andrés Longton, quien abordó la investigación por el ingreso de miles de menores haitianos mediante reunificación familiar y las eventuales fallas en los controles migratorios. Además, se refirió a las irregularidades detectadas en los reportes ambientales de ENAP y la necesidad de establecer responsabilidades.