Presunto infarto habría terminado con la vida de conductor en Quebrada Escobares en Villa Alemana

Un confuso incidente se produjo la mañana de este viernes en el sector de Quebrada Escobares entre Villa Alemana y Limache en la provincia de Marga Marga.

A eso de las 03:30 de la madrugada de este viernes un vehículo que sería identificado como prestador de servicios de una aplicación perdió el control tras impactar al costado de la ruta a unas barreras de contención, presumiblemente por un presunto infarto, que habría sufrido el conductor.

Informaciones preliminares cuentan que el pasajero del vehículo fue trasladado hasta el Hospital de Quilpué, mientras que el chofer habría fallecido, información que no ha sido confirmada por Carabineros ni por entes oficiales.

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