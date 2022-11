Presidente Gabriel Boric: “Es tiempo de que demos resultados concretos” en La Araucanía

El Presidente Gabriel Boric entregó un pequeño balance de su gira de dos días realizada el jueves y viernes a la región de La Araucanía.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el Mandatario manifestó que “fueron días intensos y provechosos” y afirmó que “La Araucanía puede salir adelante”.

“Dialogamos con los distintos actores políticos y sociales de la región para avanzar en un camino de entendimiento y paz, con más inversión social y seguridad para las personas”, destacó.

Indicó que "he venido a plantearle a los habitantes de esta hermosa región un camino para el entendimiento y la paz. Me parece que es tiempo de que demos resultados concretos”.

"La Araucanía es un tremendo territorio y no me cabe ninguna duda de que, con la buena voluntad de todas las partes, que he visto aquí en la región tanto del gobernador, parlamentarios y parlamentarias, alcaldes, sociedad civil, comunidades; vamos a lograr tener éxito en esta tarea”, agregó.

Durante la jornada del viernes, el Jefe de Estado propuso crear Comisión por la Paz y el Entendimiento en la región.

“Tomemos las recomendaciones que los organismos nacionales e internacionales han hecho para buscar una solución al conflicto de la región y de una vez por todas las hagamos realidad”, expresó.

Aclaró que será una comisión “con una agenda abierta donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico: determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche y proponerle al país mecanismos concretos, con plazos concretos, para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos entre las partes y que, seguramente, excederá este gobierno”.

El catastro debe considerar la pérdida “que han sufrido las comunidades respecto de los títulos que el Estado le otorgara y también la demanda viva que existe sobre las llamadas tierras antiguas que pueda ser respaldada técnicamente”.

“Mi voluntad es que la comisión empiece a ejercer sus funciones en marzo de 2023, por cierto, que hemos tenido conversaciones con diferentes actores (...) no puedo dar nombres por ahora hasta que esté conformada, pero la idea es que sea totalmente transversal, que tenga una validación de todos los sectores y espero que ésta entregue sus resultados antes de la conmemoración de los 200 años del tratado de Tapihue, que me parece que es muy significativo”, señaló.

PURANOTICIA