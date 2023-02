Presidente Boric: No descartó usar el 2% constitucional para desastres

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las ayudas que se le entregará a los afectados por los incendios forestales que aquejan principalmente a las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En esta línea explicó que "con el incendio que vivimos a fines del año pasado en Viña del Mar, creo que establecimos un estándar con el tipo de respuesta que debe haber. Allá se entregó, rápidamente luego de sofocado el incendio, un bono de apoyo para la compra de enseres básicos (...) que no les quepa ninguna duda que Ñuble no se va a quedar atrás, esta región joven y nueva, pero que ha sido postergada por mucho tiempo, no va a ser un lugar secundario y todos los estándares para enfrentar catástrofes en otros lugares del país se van a aplicar con todo el rigor, también en esta región".

En relación a la posibilidad de usar el 2% constitucional para emergencias, el jefe de Estado manifestó que "yo decidí decretar Estado de Catástrofe y eso ya permite una agilidad mayor en el uso de los recursos. Si es necesario se va a hacer, que no les quepa ninguna duda que todos los recursos van a estar a disposición de las víctimas".

Además, el Mandatario también reiteró el llamado a dejar trabajar a los equipos especializados en el combate de las llamas "la presencia en terreno tiene que ser responsable, en el sentido de que nosotros estamos aquí para coordinar las ayudas, pero acá nadie tiene que ser un superhéroe que termine estorbando la labor de la gente que son conciencia, con conocimiento, con expertiz, está combatiendo estos incendios".

Y agregó que "cuando tenemos tantos focos es tremendamente complejo (...) Hemos solicitado, también, apoyo a países amigos respecto de recursos que nos han ofrecido para poder contar con todo lo que esté disponible para combatir estos incendios".

Durante la jornada de este sábado, el Mandatario se reunirá con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien encabeza el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para definir las acciones a implementar y abordar los incendios que afectan a diferentes regiones del país.

