Presidente Boric confirmó que Bono de Recuperación llegará el 13 de febrero

El Presidente Gabriel Boric confirmó que el Bono de Recuperación comenzará a pagarse el 13 de febrero, una medida destinada a las familias damnificadas por los incendios forestales que continúan azotando a la zona centro sur del país.

Desde Santa Juana, región del Biobío, una de las comunas más golpeadas por las llamas, el Mandatario aseguró que "la transferencia de los recursos va a ser directa para quienes posean cuenta de Banco Estado y para quienes no tengan, podrán efectuar el cobro disponible a través de las cajas".

"Esto irá acompañado de una serie de operativos para reponer las tarjetas bancarias y las cédulas de identidad y asegurar que todos puedan acceder a los recursos", sumó.

Asimismo, aclaró que "este apoyo económico para las emergencias del año 2017 y 2019 tuvo como máximo 1.200.000 y ahora va a ascender a 1.500.00 para todas las familias que han sido afectadas, ese va a ser un apoyo inmediato para realizar compras de insumos y víveres".

El Jefe de Estado indicó que es un dinero "de libre uso, según el nivel de daño de la vivienda", y que "estamos reforzando el proceso de catastro y vamos a trabajar en conjunto con los municipios y gobernaciones".

Cabe recordar que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la entidad a cargo de levantar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) respectiva por cada hogar, y que es mediante este mecanismo como se puede optar a los beneficios estatales para la recuperación de los siniestros.

Boric también se refirió a lo relatado por el Cuerpo de Bomberos de Vicuña, quienes viajaron hasta La Araucanía para colaborar en los incendios. En ese contexto, habrían sido amenazados de muerte en la comunidad de Ercilla.

"Leí la denuncia y me parece que quienes quieran que sea que hayan realizado un acto de esas características, de atacar a Bomberos en medio del combate a una emergencia, se han ganado el repudio y rechazo de todo Chile", repudió la máxima autoridad.

En esa línea, zanjó en que "no me cabe ninguna duda de que les va a costar mirar a los ojos después, porque amenazar a Bomberos combatiendo una emergencia es, no sé, no me imagino algo más bajo en este momento".

