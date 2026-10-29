Tesorería recauda $2.446 millones en 11 días tras la entrada en vigencia de la Ley de Reconstrucción

La Tesorería General de la República (TGR) informó que, a 11 días de la entrada en vigencia de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, se han suscrito 5.430 convenios de pago, con una recaudación inmediata de $2.446 millones para el fisco, correspondiente al pie de cada operación. La normativa contempla facilidades de pago para deudores de impuestos fiscales y territoriales (contribuciones), así como del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Al considerar esta cifra de convenios suscritos al 27 de octubre (5.430), con plazo de pago hasta 48 meses, la deuda total comprometida para el pago asciende a $41.959 millones”, adelantó el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli.

Asimismo, precisó que la suscripción de estos convenios permite a la TGR paralizar las acciones de cobranza administrativa y/o judicial que se encontraban en curso para recuperar los recursos adeudados al fisco.

La autoridad también recordó que los convenios de pago deben suscribirse exclusivamente a través del sitio web tgr.gob.cl/reconstruccion. En el caso de los deudores del CAE, el plazo para acogerse a las nuevas condiciones vence el próximo 15 de enero.

El tesorero general destacó las condiciones que ofrece la normativa y sostuvo que estas opciones “son inmejorables, dado que están expresadas en unidades tributarias mensuales (UTM) y no se les aplica ningún tipo de multas ni intereses”.

FACILIDADES PARA LAS PYMES

Nobizelli agregó que, para los deudores de impuestos fiscales, tanto personas naturales como jurídicas —entre las que se encuentran numerosas pymes—, la ley contempla un plazo más amplio de 180 días, hasta el próximo 15 de abril, para suscribir convenios de pago. En estos casos, se ofrecen dos modalidades de beneficio:

Pago al contado (total o por folio): condonación del 100% de los intereses y del 80% de las multas.

Pago mediante convenio: condonación del 95% de los intereses y del 75% de las multas.

Quienes opten por la segunda modalidad deberán pagar el 10% de la deuda neta y podrán distribuir el 90% restante en hasta 48 cuotas mensuales. Los convenios contemplan, además, una proyección de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante su vigencia, cuyo reajuste dependerá del plazo acordado.

Finalmente, el tesorero Nobizelli advirtió que los convenios contemplan una cláusula de caducidad inmediata por atraso o falta de pago de cualquiera de las cuotas. Esta medida se aplicará automáticamente el día cinco de cada mes y supondrá la reactivación de las acciones de cobro.

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