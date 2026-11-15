Susana Jiménez tras dejar la CPC: "Hay una mirada más promercado"

La expresidenta de la CPC, Susana Jiménez, realizó un balance sobre su paso como líder del gremio empresarial y dijo estar "muy agradecida" y que "es un privilegio haber liderado estos dos años esta institución. La CPC es un lugar privilegiado desde el punto de vista de capacidad de incidencia en la discusión de política pública, en el rol del sector privado y sus necesidades para invertir".

En conversación con La Tercera, Jiménez señaló que "lo difícil siempre es la intensidad, el tiempo, la exposición que este cargo tiene. Es un trabajo 24-7 con mucha exposición pública. Hay un costo familiar, con las amistades. Mi mayor satisfacción es haber podido transitar de un gobierno a otro con una buena relación con las autoridades, basado siempre en una vinculación desde lo técnico, desde la evidencia, aún con miradas muchas veces muy divergentes".

"También fue satisfactorio haber hecho una red junto con nuestras seis ramas a lo largo del país para apoyar y amplificar la voz de nuestras regiones. También destacó nuestra participación en nuestras causas sociales", añadió.

Respecto a la relación con el Gobierno, la expresidenta de la CPC afirmó que "hay una mirada más promercado. En ese sentido, tenemos más afinidad con una administración como la actual que con la administración anterior en el sentido estrictamente de cuál es el rol del sector privado en la sociedad".

"En la administración anterior apoyamos todo lo que fue la ley de permisos sectoriales, porque vimos que en eso había un consenso de que hoy Chile se había convertido en el país más engorroso de la OCDE para sacar adelante el proyecto de inversión. En la administración anterior también partieron con la idea de subir impuestos corporativos y llegaron a la convicción, con el propio ministro Mario Marcel, de que Chile había perdido competitividad tributaria y se requería una baja de impuestos. Él (Marcel) pensaba, entonces, que tenía que ser compensado, lo es una discusión legítima", indicó.

Y planteó que "tenemos una administración que aprobó una Ley de Reconstrucción con rebajas tributarias y está haciendo ese esfuerzo de equilibrio fiscal a través de reducción de gastos".

PURANOTICIA