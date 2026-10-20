Superintendencia de Pensiones abre proceso sancionatorio contra las siete AFP por pérdidas en los fondos D y E

La Superintendencia de Pensiones (SP) informó que, tras concluir las acciones de fiscalización relacionadas con las pérdidas de valor que han afectado especialmente a los fondos D y E, decidió iniciar un proceso sancionatorio contra cada una de las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP). La medida busca determinar las eventuales responsabilidades de las entidades en las decisiones de inversión que derivaron en pérdidas por US$7.700 millones.

La decisión del organismo regulador se fundamenta en la necesidad de investigar si las siete AFP del sistema incumplieron el deber de lealtad y diligencia, establecido en el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y las disposiciones de la Norma de Carácter General (NCG) N° 340, del 18 de julio de 2025.

Respecto del artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, la normativa establece que "las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los Fondos y asegurarán que todas las operaciones de adquisición y enajenación de títulos con recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo".

En cuanto a la NCG N° 340, esta normativa unificó las disposiciones existentes en la materia e incorporó un nuevo capítulo sobre deberes fiduciarios de las administradoras en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. En él, estos deberes se definen como las obligaciones de conducta que recaen sobre quienes administran o cautelan intereses ajenos, ya sea por una relación de confianza o por un deber especial establecido por ley.

La normativa establece explícitamente que las AFP deben cumplir deberes de cuidado y destreza en la gestión de los recursos pertenecientes a sus afiliados. Entre las principales responsabilidades contempladas se encuentran el resguardo de los fondos de pensiones, la detección y prevención de conflictos de interés y la aplicación de estándares de diligencia en el ejercicio de sus funciones.

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