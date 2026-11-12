Subtel aplica cobro de más de $2.500 millones a WOM por incumplimientos en el despliegue de la red 5G

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) notificó a la empresa WOM la ejecución del cobro de 62.749,11 UF, es decir, aproximadamente US$ 2,6 millones, equivalentes a unos $2.560 millones, tras verificarse el incumplimientos en el despliegue de la red 5G.

Según la Subtel, al 30 de septiembre de 2026 - fecha fijada en la transacción judicial pactada entre WOM con el Consejo de Defensa del Estado (CDE)-, la compañía debía contar con el 90% de su proyecto técnico recepcionado por la subsecretaría.

Las fiscalizaciones del regulador determinaron que la empresa WOM alcanzó los siguientes porcentajes de cumplimiento, constatados del despliegue exigido formalmente al 30 de septiembre:

- 53,01% para la banda 700 MHz.

- 68,21% para la banda AWS.

- 67,55% para la banda 3,5 GHz.

La subsecretaria Romina Garrido explicó que "este Gobierno ha sido claro en que los compromisos asumidos deben cumplirse en los plazos y condiciones establecidos. Nos corresponde ejecutar un acuerdo transaccional suscrito durante la administración anterior (de Boric)".

"Lo estamos haciendo con rigurosidad, fiscalizando el cumplimiento efectivo de cada uno de sus hitos y aplicando los cobros que correspondan, con estricto apego al principio de proporcionalidad y términos pactados entre el Fisco y la empresa", añadió.

"CONDICIONES FAVORABLES"

La autoridad indicó que "el acuerdo entre el CDE y WOM contempla condiciones particularmente favorables para la empresa, como la extensión de plazos, el reemplazo de garantías y el pago de compensaciones en cuotas, entre otras facilidades que no son habituales en concursos de similares características".

"Sin embargo, es importante recordar que el objetivo de estos proyectos es entregar conectividad efectiva y oportuna a las personas. Un proyecto cuyo despliegue acumula tres años de retraso difícilmente puede considerarse beneficioso para la ciudadanía, especialmente cuando se trata de infraestructura comprometida para mejorar el acceso a las telecomunicaciones", agregó.

También advirtió que "la conectividad digital es infraestructura crítica y estratégica para el desarrollo del país, y nuestra responsabilidad es resguardar que los proyectos comprometidos se ejecuten oportunamente. Por eso, hemos fortalecido nuestra labor fiscalizadora, incrementando las fiscalizaciones en más de un 73% entre 2025 y 2026, y ejerciendo las facultades que la ley nos otorga para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios".

Finalmente, Romina Garrido señaló que "la decisión busca hacer cumplir el acuerdo y, a la vez, resguardar las conexiones de las personas, de usuarios vulnerables y de zonas rurales. A diferencia de otros proyectos, hay que considerar que el proyecto 5G de WOM tiene una red que no ha logrado cumplir con sus hitos y expectativas, pero que igualmente está operativa en las bandas 700 MHz, AWS y 3,5 GHz. Nuestra prioridad es proteger la continuidad del servicio de los usuarios, mientras exigimos el cumplimiento íntegro de la infraestructura y de las sanciones correspondientes".

SE MANTIENE EL PLAZO

Además, Subtel recalcó que la meta del 31 de diciembre de 2026 se mantiene: WOM tiene la obligación de alcanzar en esta fecha el 100% de la infraestructura comprometida desplegada y recepcionada por la subsecretaría. De existir incumplimientos, Subtel actuará con rigurosidad, evaluando todas las medidas sancionatorias contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones y en el acuerdo transaccional.

Adicionalmente, Subtel ratificó que no se aceptará que la compensación pactada entre la empresa y el Fisco sea saldada en infraestructura propia: la empresa deberá pagar al Fisco la totalidad de las 950.000 UF acordadas en cuatro cuotas anuales iguales en dinero entre 2027 y 2030, con su primera cuota exigible a inicios de 2027.

De esta forma, el total de cobros exigidos (por pagar) y saldados por el Estado a WOM alcanzan 1.682.059,26 UF, es decir, casi US$ 70 millones, considerando: el reciente monto exigido por incumplimiento en 5G, las boletas ya pagadas por el retraso de 5G de octubre de 2023 (352.900 UF) y por Fibra Óptica Nacional (316.410,15 UF), junto al acuerdo compensatorio de la transacción con el CDE.

PURANOTICIA