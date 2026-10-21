SII fiscaliza a contribuyentes con cuentas financieras en el exterior sin declarar por más de $3,2 billones

En el marco del reforzamiento de las acciones de control que el Servicio de Impuestos Internos (SII) aplica a los contribuyentes que mantienen cuentas financieras en el exterior, el organismo está focalizando sus acciones de fiscalización en aquellos contribuyentes que mantienen cuentas, rentas o bienes en el exterior, sin declararlas ni cumplir con sus obligaciones tributarias en el país.

En este contexto, luego de la aplicación de los análisis iniciales, seleccionó a 33 contribuyentes para análisis en mayor profundidad, dado que registran pagos en sus cuentas internacionales por más de $3,2 billones, sin incorporarlos en sus declaraciones anuales de Renta.

“Nuestra misión es asegurar el cumplimiento tributario, justo y equitativo, de todos los contribuyentes. Es por eso que, así como estamos reforzando el control de la evasión en el país, también estamos potenciando nuestra labor internacional. Lo que nos interesa es que todos cumplan y paguen los impuestos que les corresponden, ni más, ni menos. Y para garantizar este objetivo, utilizaremos toda la información, tecnología y las facultades que nos entrega la ley”, enfatizó el director del SII, Jorge Trujillo.

“En este contexto, uno de los segmentos con impacto en la recaudación tributaria en los que el SII está focalizando sus próximas acciones de fiscalización, se refiere a aquellos contribuyentes con domicilio en Chile que registran cuentas financieras o inversiones en el extranjero. El objetivo de este control es asegurar la correcta declaración de sus ingresos nacionales y extranjeros en nuestro país, así como el correspondiente pago de impuestos”, agregó.

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