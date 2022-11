Sernac cuestionó la defensa de La Polar ante denuncias por presunta venta de ropa falsificada en la multitienda

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) cuestionó la versión de La Polar respecto a la venta de artículos deportivos posiblemente falsificados de las marcas Under Armour, Columbia y Adidas en sus locales.

La empresa del retail ha reiterado que las acusaciones son infundadas, y que contarían con toda la documentación vigente para validar la originalidad de las prendas.

"Algunas marcas que hoy denuncian acciones delictivas, sin fundamento, se han negado sistemáticamente a vender sus productos a La Polar, lo cual nos ha obligado a buscar vías directas para importarlos y hacerlos accesibles a todos los consumidores", aseveraron.

Y agregaron que respecto a los productos Adidas "se trata de prendas adquiridas directamente desde las fábricas con las que la marca trabaja, y que la misma autoriza para ser vendidos en otros mercados".

Al respecto, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, indicó a radio Cooperativa que "la situación que invoca La Polar la estamos investigando, en el sentido de que ellos están adquiriendo los productos a productores en el extranjero, autorizados por las propias marcas, y por lo tanto, sostienen, hay una trazabilidad y estándares de calidad".

No obstante, señaló que "más allá del discurso de La Polar, llama poderosamente la atención que sostenga que hay una trazabilidad del ingreso al país de las prendas, cuando son las propias marcas -Adidas, Columbia y Under Armour- las que sostienen que no son productos originales y, de hecho, han accionado en contra de La Polar".

Y aclaró que "quien determina en definitiva si un producto es original o no, es la propia marca".

"La venta de productos y bienes falsificados, que no cumplen con ciertos estándares de calidad, particularmente en el comercio formal y establecido, es una situación gravísima e inaceptable", sumó Herrera.

"La principal responsabilidad en relación con los productos que se comercializan hacia el consumidor es de las propias empresas, que tienen el deber de hacer controles de calidad", zanjó, y añadió que en eso La Polar "tampoco ha sido profesional en la información que entrega a los consumidores".

Sobre el curso de la investigación que está realizando el Sernac, el abogado afirmó que "por de pronto, hemos requerido antecedentes a La Polar para que acredite la originalidad de los productos y compruebe lo que ha sostenido públicamente".

"Si se confirma la venta en La Polar de productos no originales o falsificados sería un caso gravísimo que defrauda la confianza de los consumidores, y vamos a tomar todas las acciones dentro de nuestras competencias", acotó.

