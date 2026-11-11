Quiroz reconoce que la economía chilena está en “recesión técnica”, pero proyecta que PIB crecerá cerca de 4% en 2028

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la economía chilena está en recesión técnica.

La autoridad analizó el contexto económico que vive el país en una entrevista con Bloomberg, donde, además, se refirió a la posibilidad de ingreso de capitales privados en Codelco.

El secretario de estado admitió que a la situación del país “se le puede llamar técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentado algunos shocks de oferta este año, principalmente por la fuerte caída de la producción de cobre”.

En esa línea, apeló a que “si se observa el sector no cuprífero de la economía, se puede ver un fuerte crecimiento”.

De cara al futuro, Quiroz proyectó que la economía crezca cerca de 4% en 2028 y estimó que podrán cumplir la meta de crecimiento autoimpuesta para el fin de Gobierno antes de lo previsto.

Puesto que “los inversionistas están respondiendo a las condiciones. Ya estamos viendo los efectos de las reformas de mercado que hemos implementado hasta ahora”, explicó.

“No vería ningún problema si el Banco Central adoptara una postura más firme contra la inflación”, aseguró.

El ministro también realizó una proyección sobre la necesidad de repensar la administración de Codelco y la participación de privados en la cuprífera: “A más largo plazo, quizás tengamos que pensar en inversión de capital privado en la propia Codelco”.

Finalmente, aclaró que cualquier modificación a largo plazo no depende del Gobierno, sino de un acuerdo transversal de estado, la empresa mantendría el control estatal. “Primero que nada, tenemos que poner la casa en orden”, cerró.

PURANOTICIA