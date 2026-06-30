Producción industrial en Chile se desploma 7,5% en mayo arrastrada por la minería

El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída de 7,5% en doce meses durante mayo de 2026, debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que componen el indicador, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El principal factor detrás del descenso fue el desempeño del Índice de Producción Minera (IPMin), que anotó una disminución interanual de 10,6%. El resultado se explicó por la menor actividad de la minería metálica, que retrocedió 13,0%, restando 11,228 puntos porcentuales a la variación del índice, como consecuencia de una menor extracción y procesamiento de cobre.

Por su parte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó una caída de 7,2% en comparación con mayo de 2025. Este resultado estuvo explicado, principalmente, por el descenso de 10,9% en la elaboración de productos alimenticios, actividad que incidió con -3,633 puntos porcentuales en la variación del índice general.

En contraste, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) fue el único de los tres componentes que mostró cifras positivas, al registrar un crecimiento de 1,0% en doce meses.

El avance del IPEGA respondió al mejor desempeño del sector electricidad, cuya actividad aumentó 1,7%, aportando 1,255 puntos porcentuales a la variación del índice, gracias a una mayor generación eléctrica, impulsada principalmente por las centrales solares.

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