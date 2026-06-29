Pagos digitales en Chile: el fuerte avance de los códigos QR y billeteras

El aumento del uso de códigos QR y billeteras digitales ha sido especialmente fuerte en los últimos años, mostrando un cambio profundo en la forma en que los chilenos realizan sus pagos diarios.

En el último año, Chile registró más de 6.391 millones de transacciones digitales, con un crecimiento cercano al 18% anual, según el Banco Central.

En paralelo, el uso de billeteras digitales y pagos con QR ha aumentado más de un 100% en algunos segmentos, de acuerdo con Transbank, confirmando su rápida masificación.

Este avance se refleja además en que un 91% de los chilenos utiliza algún medio de pago digital, mientras que un 92% cuenta con tarjeta de débito, lo que evidencia la alta adopción de estos sistemas en el país.

Según explica Rodrigo Cornejo, Rodrigo Cornejo, gerente comercial y socio de Otrospagos.com, detrás de este fenómeno hay varios factores.

"El crecimiento de los pagos digitales se explica principalmente por la comodidad, ya que las personas buscan pagar de forma rápida desde el celular, sin efectivo ni procesos complejos, algo que el QR y las billeteras digitales simplifican", dijo.

"A esto se suma una mayor confianza en los sistemas digitales tras años de uso de aplicaciones bancarias y comercio electrónico, y también una necesidad de eficiencia por parte de las empresas, que han encontrado en estos medios una forma de diversificar cobros, mejorar la trazabilidad y reducir procesos manuales", agregó.

Hoy las empresas ya no pueden depender de un solo medio de pago. Los clientes usan distintos sistemas según lo que les acomode: tarjeta, transferencia, QR o billeteras digitales.

"Cuando una empresa ofrece pocas alternativas, se genera fricción: la gente se demora más, abandona el pago o simplemente busca otra forma de hacerlo. En cambio, cuando hay más opciones, todo es más fácil. El cliente elige cómo pagar y el proceso se vuelve más rápido, simple y eficiente", destacó Cornejo.

Sobre el QR, el ejecutivo de Otrospagos.com comenta que ha simplificado mucho el proceso de pago: "Se escanea, se revisa y se paga en segundos, sin ingresar datos ni enviar comprobantes".

Las billeteras digitales también han crecido fuerte, porque permiten pagar desde el celular con mayor seguridad, usando claves, huella digital o reconocimiento facial, lo que hace el proceso más rápido y confiable.

"Para las empresas, estos sistemas han significado un cambio importante. Hoy pueden ordenar mejor los pagos, automatizar procesos y tener mayor control de la información. La diversificación de medios de pago también ayuda a reducir atrasos, mejorar la recaudación y disminuir tareas manuales", destacó el ejecutivo.

A pesar de ello, en el país, las tarjetas de débito y crédito siguen siendo los medios más usados, junto con los pagos directos desde cuentas bancarias, que se realizan a través de bancos, aplicaciones o plataformas de pago.

En este escenario, plataformas como OtrosPagos.com han comenzado a integrar distintos medios de pago en un solo sistema. "Así, el usuario entra a un único portal, ve lo que debe pagar y elige cómo hacerlo. Para las empresas, esto significa centralizar la recaudación, ordenar la información y simplificar todo el proceso de cobro", explicó el socio de la plataforma.

LO QUE VIENE

Según adelantó Cornejo, el futuro de los pagos digitales en Chile apunta a tres cosas: "Más opciones de pago, procesos más automáticos y experiencias cada vez más simples. Se espera que sigan creciendo el QR, las billeteras digitales y las transferencias directas, junto con sistemas que integren todo en una sola plataforma. También aumentarán los pagos automáticos en servicios como educación, arriendos, seguros y suscripciones, lo que ayudará a reducir atrasos y facilitar la gestión".

"En definitiva, Chile avanza hacia un sistema de pagos más digital, rápido y ordenado, donde cada persona puede elegir cómo pagar y las empresas pueden gestionar mejor sus cobros”, concluyó.

OtrosPagos.com es una plataforma chilena de pagos online que permite centralizar el pago de distintos servicios en un solo lugar, especialmente aquellos que no siempre están disponibles en la banca tradicional, como arriendos, gastos comunes, educación o seguros. Funciona como un intermediario de recaudación, ofreciendo distintos medios de pago digitales.

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