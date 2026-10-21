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Nuevo golpe al bolsillo: Confirman alza de más de $40 para las bencinas y de $91,5 para el diésel

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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una nueva y fuerte alza en los precios estimados de los combustibles, que comenzará a regir desde este jueves 22 de octubre.

Nuevo golpe al bolsillo: Confirman alza de más de $40 para las bencinas y de $91,5 para el diésel
Miércoles 21 de octubre de 2026 17:38
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VARIACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó fuertes alzas en los valores de la bencina y el diésel a partir de este jueves 22.

La gasolina de 93 octanos subirá $41,3 por litro y la de 97 octanos también aumentará $41,3.

En el caso del diésel, el incremento informado por la estatal llegará a $91,5 por litro.

El kerosene, en tanto, aumentará $24,8 por litro, mientras que el GLP de uso vehicular subirá $13,9.

Enap recordó que su rol se limita a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales al consumidor, los que esas empresas determinan de manera autónoma en las estaciones de servicio.

VARIACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES

  • Gasolina 93 octanos: +$41,3 por litro
  • Gasolina 97 octanos: +$41,3 por litro
  • Kerosene: +$24,8 por litro
  • Diésel: +$91,5 por litro
  • GLP de uso vehicular: +$13,9 por litro

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