Nuevo golpe al bolsillo: Confirman alza de más de $40 para las bencinas y de $91,5 para el diésel

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una nueva y fuerte alza en los precios estimados de los combustibles, que comenzará a regir desde este jueves 22 de octubre.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó fuertes alzas en los valores de la bencina y el diésel a partir de este jueves 22.
La gasolina de 93 octanos subirá $41,3 por litro y la de 97 octanos también aumentará $41,3.
En el caso del diésel, el incremento informado por la estatal llegará a $91,5 por litro.
El kerosene, en tanto, aumentará $24,8 por litro, mientras que el GLP de uso vehicular subirá $13,9.
Enap recordó que su rol se limita a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales al consumidor, los que esas empresas determinan de manera autónoma en las estaciones de servicio.
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