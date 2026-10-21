Nuevo golpe al bolsillo: Confirman alza de más de $40 para las bencinas y de $91,5 para el diésel

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó fuertes alzas en los valores de la bencina y el diésel a partir de este jueves 22.

La gasolina de 93 octanos subirá $41,3 por litro y la de 97 octanos también aumentará $41,3.

En el caso del diésel, el incremento informado por la estatal llegará a $91,5 por litro.

El kerosene, en tanto, aumentará $24,8 por litro, mientras que el GLP de uso vehicular subirá $13,9.

Enap recordó que su rol se limita a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales al consumidor, los que esas empresas determinan de manera autónoma en las estaciones de servicio.

VARIACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES

Gasolina 93 octanos: +$41,3 por litro

Gasolina 97 octanos: +$41,3 por litro

Kerosene: +$24,8 por litro

Diésel: +$91,5 por litro

GLP de uso vehicular: +$13,9 por litro

PURANOTICIA