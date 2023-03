Ministro Marcel y cifras económicas: "Hoy día tenemos una economía que está en mejor pie"

Durante la mañana de este domingo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en conversación con CHV, destacó el crecimiento que ha tenido la economía chilena asegurando que "no es una golondrina que puede o no hacer verano, sino que es algo más sólido que está ocurriendo".

En este sentido, Marcel precisó que si bien en el contexto externo "las cosas también han ido mejorando", el avance que se ha tenido en Chile corresponde en su mayoría a una mejor economía "local".

"Nosotros desde comienzos del Gobierno señalamos que el 2023 no era un año que estuviera escrito en piedra, que las cosas podían ser mejor y, a medida que avanzó el año, fuimos constatando que en realidad la economía no estaba teniendo un ajuste tan drástico como lo que se anticipaba", sostuvo al citado medio

"Una cosa que quisiera destacar no es solo el crecimiento de 0,4% de 12 meses (...) sino que en la comparación con el mes anterior la economía creció 0,5% y también durante diciembre tuvimos un crecimiento positivo respecto al mes anterior, entonces todo eso indica que todo esto no es una golondrina que puede o no hacer verano, sino que es algo más sólido que está ocurriendo", precisó.

En este contexto, el secretario de Estado indicó que "esas son las tendencias que nos han ayudado también que los indicadores financieros han estado mejorando, ha bajado el dólar en los últimos 4 meses, también las tasas de interés a largo plazo, y eso es reflejo de menor incertidumbre de la economía chilena".

Para finalizar, y respecto al proyecto de algunos parlamentarios que permitiría un nuevo retiro de los fondos de pensiones, Marcel sostuvo que "hoy día tenemos una economía que está en mejor pie, un proyecto de reforma previsional que está en discusión en el Congreso, y creo que los chilenos ya hemos tenido bastante incertidumbre durante los últimos tres años como para agregar más incertidumbre con un retiro cuyas consecuencias sobre la inflación, el valor del dólar y una serie de indicadores financieros ya los conocimos, comprobamos y afectaron muchas cosas".

PURANOTICIA