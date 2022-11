Ministro Marcel por fin de las AFP con la reforma previsional: "Van a poder convertirse en inversores privados de pensiones"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó algunos de los puntos esenciales del proyecto de reforma previsional dado a conocer en cadena nacional por el presidente Gabriel Boric.

El secretario de Estado señaló en un punto de prensa que “el seguro social va a financiar las correcciones a las desigualdades que genera el sistema en razón de género o en razón de la manera en que ha transcurrido la vida laboral de la persona”.

Sostuvo que en “en el caso de género, va a corregir el diferencial que se produce en las rentas vitalicias entre hombres y mujeres por tener expectativas de vidas distintas”, recordando que en la actualidad “el 50% de las mujeres agota sus fondos antes de fallecer”.

Indicó que habrá un aporte por 12 meses correspondiente al tiempo en que la persona se ha dedicado a cuidados de personas mayores o personas discapacitadas. “Ese afilado o afiliada que tuvo que dejar de cotizar para cuidar a alguien de la familia, va a ver reconocido ese esfuerzo a través de este aporte a su cuenta personal”.

“Tenemos que tener un sistema mixto y la propuesta del Gobierno va a en esa dirección, que tenga un aporte de empleador, trabajador y Estado (…), no estamos destruyendo la capitalización individual, la estamos fortaleciendo y complementando”, recalcó.

Con relación al 6% que ira a un fondo solidario, explicó que “hay que tener claro que el aporte no lo hacen las personas, lo hacen los empleadores y, por lo tanto, de ese aporte de los empleadores todos van a tener un beneficio en su cuenta personal, lo que ocurre es que ese beneficio va a ser mayor para los trabajadores de rentas más bajas”.

Al ser consultado si se acabarán las AFP y qué pasará con los multifondos, respondió que “lo que se va a acabar son las AFP tal como hoy día las conocemos, con esta integración vertical de administración de fondos y administración de cuentas”.

“Eso no significa que no vayan a existir administradores privados de inversiones, al contrario, se crea la figura del inversor privado de pensiones y las actuales AFP van a poder convertirse en inversores privados de pensiones”, aseveró.

Agregó que los multifondos van a ser reemplazados por fondos generacionales a los cuales se van a ir moviendo las personas en la etapa de la vida en la que se encuentren, con el objetivo de “evitar esta continua especulación”.

Horas antes, en una entrevista a radio Cooperativa, se refirió a algunas críticas a la iniciativa. “Uno encuentra algunas contradicciones. Tenemos en el mundo político y los actores del sistema gente que dice que el Estado financie con impuestos todo lo que quiera de solidaridad, pero también se oponen a la reforma tributaria”.

“Hemos sido bien claros: necesitamos la reforma tributaria para financiar la ampliación de derechos sociales, entre ellos el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos, que va a ocupar más o menos un tercio de la recaudación”, expresó.

“No se puede querer chicha y chancho. No puedo decir que el fisco financie todo con sus recursos, pero no le permito subir los impuestos, no calza”, añadió.

Subrayó que “hace cerca de siete años que la Comisión Bravo presentó su informe, y desde entonces hemos tenido dos iniciativas fallidas, una bajo el segundo Gobierno de Bachelet y otra en el segundo de Piñera. Debemos tener conciencia de que hay una necesidad urgente de una reforma de pensiones y hay que ser pragmáticos, ya pasamos los tiempos de las ideologías en la materia. Tenemos que preocuparnos de lo que pasa con la gente”.

