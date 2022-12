Ministro de Hacienda tras IPC de noviembre: "Es una noticia negativa, pero está dentro de los márgenes"

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 1,0% en noviembre de 2022. La cifra superó en más del doble lo proyectado por los analistas, que estimaban un incremento de 0,4%, y provocó que la inflación anual vuelva a ubicarse en 13%.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la sorpresiva alza y subrayó que si bien no pone en duda la tendencia inflacionaria a la baja, "no se puede bajar la guardia".

El economista señaló que "es una noticia negativa, pero está dentro de los márgenes de volatilidad en los que se mueve el IPC. Es importante que los ejes fundamentales están apuntando a reducir la inflación en el mediano plazo", asegurando que "esto no pone en duda la tendencia inflacionaria, que va a ir a la baja a pesar de meses en particular".

"Es una cifra que nos recuerda que la inflación, no porque haya bajado un par de meses, es un fenómeno que no haya desaparecido. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, no se puede bajar la guardia frente a la inflación, así lo reflejó en buena medida la Reunión de Política Monetaria de ayer del Banco Central", indicó Marcel tras exponer en un encuentro de la Asociación de Supermercados de Chile.

De esta manera, el titular de Hacienda advirtió que "tenemos que seguir monitoreando y tomando las medidas necesarias para que esta tendencia de más largo plazo se vaya materializando".

Finalmente, recalcó que "los factores detrás de la tendencia de la inflación, como la caída de la demanda interna y consumo, la caída del dólar, la disminución de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, van a seguir vigentes durante el próximo año".

"La perspectiva de terminar 2023 con una inflación cercana a la meta del Banco Central entorno al 4% como se ha señalado hoy día, sigue siendo valido, pero como decía, no hay que bajar la guardia", sentenció.

