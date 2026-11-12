Julio Friedmann renuncia a la gerencia general de Enap: dejará el cargo en febrero de 2027

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó a través de un Hecho Esencial que el gerente general de la empresa, Julio Friedmann, renunció a su cargo, en el que permanecerá hasta el 5 de febrero de 2027.

Durante ese período "ejercerá plenamente sus funciones y la ejecución del plan de negocios, además de colaborar en el proceso de sucesión", afirmaron.

La empresa dio a conocer que Friedmann dirigió la empresa desde noviembre del año 2022, "período en el que la compañía registró utilidades históricas, acompañadas por una reducción de más de US$1.000 millones en su deuda, récords en los volúmenes de producción y desarrollo de nuevos productos y negocios".

El Ingeniero Civil de la Universidad de Chile sostuvo que "estoy orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero, y agradecido al Directorio por su confianza y por haber entendido mis razones para adoptar esta decisión personal”.

Por su parte, el presidente del directorio, Cristián Muga, indicó que "quiero agradecer a nombre del Directorio la labor desplegada por Julio al frente de la Administración en estos años, que hoy nos permiten contar con una compañía más sana económicamente y con una gestión sólida en sus distintas líneas. Creemos que su aporte ha sido fundamental para sentar las bases para un nuevo ciclo de la empresa, en línea con los nuevos cambios de la industria energética”.

Además, explicó que el directorio "iniciará a la brevedad un proceso de búsqueda del sucesor de Friedmann, quien presentó su renuncia voluntaria a la estatal".

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