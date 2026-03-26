Iván Mlynarz fue removido de su cargo de vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería

A través de un hecho esencial enviado este jueves, la Empresa Nacional de Minería (Enami) oficializó el cese de funciones de su vicepresidente ejecutivo, Iván Mlynarz Puig. La salida del directivo fue comunicada formalmente por la firma, detallando que la decisión se ajusta a las facultades presidenciales y normativas vigentes.

Según precisó la estatal, la remoción se ejecutó “en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto con Fuerza de Ley N°153, de 1960, del Ministerio de Hacienda, y el artículo 32° N° 10 de la Constitución Política de la República”.

El documento que ratifica este cambio en la cúpula directiva fue suscrito por Javiera Estrada Quezada, quien ejercerá como vicepresidenta ejecutiva subrogante.

La profesional, quien ahora liderará la transición en la minera, posee conocimiento interno de la organización tras ingresar en octubre de 2023 para desempeñarse como fiscal. Esta no es su primera incursión en la alta dirección, ya que durante el mismo año pasado ya le había correspondido asumir la subrogancia de la vicepresidencia ejecutiva.

Por su parte, el saliente ejecutivo utilizó su cuenta de LinkedIn para referirse a su alejamiento de la estatal. En su mensaje de despedida, Mlynarz realizó una positiva valoración de su paso por la compañía, asegurando que durante su período “tomamos y ejecutamos decisiones complejas, que nos permitieron superar una crisis severa y entregar hoy una empresa más sólida, con una mejor situación financiera y varios proyectos con proyección de futuro”.

(Imagen: Enami)

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