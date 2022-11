Intercambio comercial en octubre sobrepasa los 169.000 millones de dólares

De acuerdo con cifras del Banco Central, a octubre de 2022 el intercambio comercial sobrepasa los US$ 169.176 millones, creciendo un 12% en relación con los primeros diez meses de 2021.

Las exportaciones nacionales alcanzaron US$ 80.827 millones, con un alza de 4,7% (+US$ 3.660 millones), y se han dirigido a un total de 194 mercados y en 128 de ellos se contabilizaron incrementos en los embarques.

“El dinamismo de las exportaciones del país continúa siendo sustentado por la oferta no cobre, que acumula ventas al exterior por más de US$ 44.571 millones, marcando un alza de 31,7% en comparación a 2021”, destacó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

Entre los sectores que explican esta expansión se encuentran el carbonato de litio (+US$ 5.654 millones), salmón (+US$ 1.212 millones), abonos (+US$ 489 millones), yodo (+US$ 396 millones), cerezas frescas (+US$ 351 millones), tableros de fibra de madera (+US$ 221 millones) y carne de ave (+US$ 208 millones). También destacan al alza oxido de molibdeno, madera aserrada, uvas frescas, metanol, celulosa de coníferas, maquinarias, nitrato de potasio, madera contrachapada, moluscos y crustáceos, manufacturas metálicas y neumáticos.

En cuanto a exportaciones mineras no cobre, estás son lideradas por el carbonato de litio, tendencia que se ha presentado durante los últimos ocho meses y que para el período en análisis se expandieron en 783,6% (+US$ 5.479 millones). En tanto, las exportaciones de concentrado de molibdeno y sal también se incrementaron, alcanzando alzas de US$ 21,4 millones y US$ 31,2 millones, respectivamente.

“El litio se ha posicionado rápidamente como un puntal de las exportaciones no tradicionales, presentándose como el gran contrapeso a las variaciones negativas que han experimentado las ventas al exterior de cobre en 2022”, señaló el subsecretario Ahumada”.

Asimismo, las exportaciones industriales crecen 23,9% (+US$ 5.654 millones), lideradas por las alzas de productos químicos, alimentos y productos forestales. Y las exportaciones de servicios suman US$ 1.224 millones, creciendo 9% (+US$ 97 millones), y llegando a 136 mercados de destino, liderados por Estados Unidos (US$ 441 millones), Perú (US$ 214 millones) y Colombia (US$ 94 millones).

Durante los diez primeros meses de 2022, 7.155 empresas registraron ventas al exterior, anotando un crecimiento de 5,3% frente a igual período de 2021. Las empresas del sector manufacturero explicaron esta expansión, registrando 4.332 exportadoras en lo que va del año, vale decir, 366 compañías más que en 2021. El 50% de las empresas exportadoras del período son de tamaño MiPYME, en tanto un 38% pertenece al segmento de la gran empresa.

“Es destacable que el sector de la manufactura lidere el crecimiento de la cantidad de empresas exportadoras, pues su rol es clave en la agregación de valor a nuestra oferta exportable y en su integración a las cadenas productivas regionales y globales”, sostuvo el subsecretario Ahumada.

En el ámbito regional, nueve de las 16 regiones del país anotaron alzas en sus exportaciones al exterior, donde destacan Antofagasta (+US$ 5.509 millones), Valparaíso (+US$ 2.542 millones), Biobío (+US$ 1.489 millones) y Los Lagos (+US$ 1.201 millones).

Las importaciones llegaron hasta US$ 88.350 millones, aumentando un 19,3% con respecto a igual periodo 2021 (+US$ 14.280 millones), y fueron lideradas por las categorías diésel (+US$ 3.409 millones), productos químicos (+US$ 1.189 millones), vestuario (+US$ 1.045 millones), carbón mineral (+US$ 1.012 millones), gasolinas (+US$ 909 millones), automóviles (+US$ 728 millones) y gas natural gaseoso (+US$ 612 millones), también destacan al alza el cartón y papel elaborados, abonos, petróleo, camiones y vehículos de carga, entre otros.

Octubre de 2022

El intercambio comercial del país sumó US$ 15.433 millones, experimentando una caída del 8,6% frente a octubre de 2021.

Las exportaciones alcanzaron US$ 7.598 millones, un 2,2% menor en comparación con octubre de 2021. Las razones de la moderación en los envíos del mes se relacionan directamente con la caída del 22% registrada por los embarques de cobre (-US$ 981 millones). A pesar de lo anterior, esta merma fue en gran parte compensada con el alza en los envíos de carbonato de litio, salmón, yodo, celulosa de eucaliptus, maquinarias, harina de pescado, jugo de frutas, neumáticos, mejillones, óxido de molibdeno, metanol y abonos.

Las importaciones alcanzaron los US$ 7.835 millones, experimentando una caída del 14% frente a octubre de 2021 explicada por un descenso en las internaciones de productos metálicos, maquinarías, electrodomésticos, televisores, petróleo, computadores y vestuario. A pesar de lo anterior, diversas categorías de bienes registraron alzas en sus compras desde el exterior, entre ellas destacan el diésel, buses, automóviles, gas natural gaseoso, camiones y vehículos de carga, gasolinas, trigo y maíz.

PURANOTICIA