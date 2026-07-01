Imacec de mayo cae 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menor a lo esperado

El Banco Central informó que el Imacec de mayo de 2026 disminuyó 0,9% en comparación con igual mes del año anterior.

La serie desestacionalizada se contrajo 0,2% respecto del mes precedente y 0,7% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que mayo de 2025.

Se trata de la quinta caída consecutiva del Imacec, técnicamente recesión según los economistas, aunque fue menor a la proyectada por el mercado, que esperaba -1,5% tras el -7,5% registrado ayer por el Índice de Producción Industrial.

Según el BC, el resultado del Imacec de mayo se explicó por una menor producción minera. En tanto, en comparación con el mes anterior, la disminución del Imacec en términos desestacionalizados fue incidida principalmente por el resto de bienes.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 0,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto del mes anterior y aumentó 1,0% en doce meses.

IMACEC POR ACTIVIDAD

1. Producción de bienes

La producción de bienes cayó 4,7% en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre. En menor medida, la industria también registró una caída, en línea con una menor elaboración de productos pesqueros. Por su parte, el resto de bienes no presentó variación.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes registró una disminución de 0,1% respecto del mes precedente, incidida principalmente por el resto de bienes.

2. Comercio

La actividad comercial presentó un crecimiento de 0,8% en términos anuales. Este aumento fue explicado por el comercio minorista y automotor, lo que fue en parte compensado por menores ventas mayoristas.

En el primero destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online.

En tanto, el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantención. Por su parte, la caída del comercio mayorista fue incidida principalmente por menores ventas de alimentos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,2% respecto del mes anterior, explicado tanto por el comercio minorista como el mayorista.

3. Servicios

Los servicios aumentaron 1,0% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación. Contrarrestó en parte lo anterior, la caída de los servicios empresariales y de transporte.

Las cifras ajustadas por estacionalidad no presentaron variación respecto del mes precedente, reflejando la compensación entre el aumento de los servicios personales y la caída de los empresariales.

PURANOTICIA