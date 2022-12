Gremios temen impacto para el sector turístico por incendio en Viña del Mar y piden "solidaridad" a los visitantes

Gremios del turismo de la región de Valparaíso temen que el megaincendio que afecta a la ciudad de Viña del Mar impacte de manera importante al sector, justo a días de las fiestas de fin de año.

Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, declaró a Emol que “sin duda esta es una complicación que empaña un poco naturalmente la festividad de fin de año, junto con la Navidad, y eso puede provocar a nivel comercial también una disminución en la demanda, en las compras, y claramente eso no le hace bien al comercio”.

Sostuvo que “nuestro mercado interno más importante es Santiago, ya que prácticamente sobre el 80% del turismo interno lo hacen los santiaguinos. Entonces, en base a eso, sería muy importante que después de estos malos momentos por los que estamos pasando se puedan venir a la ciudad, consumir en la ciudad, para generar una inyección de flujo fresco a la economía local, y eso es importante para poder reactivar después de esta situación bastante compleja que nos tocó vivir”.

“Tenemos percepciones de que, ante este tipo de eventos o tragedias, afecta un poco los resultados de fin de año. Por el momento no tenemos ninguna cancelación de reserva a consecuencia de este incendio, lo que es positivo, y significa que esta festividad de fin de año, también como con las ventas del comercio, debieran estar muy similar a años en los que teníamos condiciones normales”, aclaró.

A su vez el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, José Pakomio, indicó que están trabajando en conjunto con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para activar una red de apoyo dirigida a las zonas afectadas.

“Esta puede ser una oportunidad para llamar a los turistas a que visiten Viña, a que pensemos en un turismo con sentido, un turismo solidario, considerando que muchas de las personas que fueron afectadas también son parte del ecosistema económico de Viña, trabajan en esta industria también”, aseveró.

Destacó que “los ingresos a Viña, que era lo más complejo, ya están siendo regularizados dentro de la mañana. La ruta 68 está por supuesto con algunas restricciones, pero ya a diferencia de ayer en la tarde, está mucho más expedito el ingreso a Viña, entonces, la verdad es que en pocos días yo creo que de aquí al domingo las rutas de ingreso a Viña van a estar expeditas”, expresó.

Albero Pirola, presidente de Hoteleros de Chile, aseguró que las reservas están “sumamente altas”, con ocupaciones sobre el 80%, sin embargo, “no está muy lindo el panorama”.

Agregó que “si el incendio queda controlado hoy día no va a afectar enormemente, puede ser que afecte un poco este fin de semana, pero este fin de semana históricamente no es muy bueno para la hotelería porque la gente las fiestas de Navidad las pasa en familia, entonces se quedan en sus casas. Pero si no se controla, sí afectaría para el Año Nuevo, que es cuando realmente las ocupaciones son altísimas”.

En tanto, Helen Kouyoumdjian, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), dijo que “lamentamos profundamente lo que está ocurriendo, especialmente por las personas que han perdido la vida y las familias que han resultado damnificadas por este incendio”.

“Como sector estamos siguiendo de cerca la evolución de la emergencia en relación a la actividad turística, sin que hasta ahora se reporten daños o incidentes. Inquieta la recurrencia, intensidad y cercanía con zonas habitadas con que están ocurriendo los incendios en la región de Valparaíso. Además, estamos en plena temporada alta de la actividad, por lo que esperamos que se controle pronto esta emergencia y se puedan prevenir y evitar otras en lo que queda del verano”, añadió.

PURANOTICIA