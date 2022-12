Gremios del Transporte en alerta por alza en los peajes desde enero

Distintos gremios transportistas de carga emitieron un comunicado durante este domingo, en el que manifestaron su descontento con el acuerdo llevado a cabo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y concesionarias respecto al alza de pasajes que se llevará a cabo desde 2023.

En el texto se hicieron presentes la Federación de Transportes de Carga de la Región del Biobío, la Federación del Norte y la Federación Agroforestal, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Federación de Dueños de Camiones RM.

Los cinco puntos más importantes de la declaración conjunta hacen relación a problemáticas específicas del acuerdo.

En primer lugar, que el aumento a aplicarse en dos cuotas, es solo diferir el alza y no elimina el problema de fondo, que es "el traspaso de la inflación real a los usuarios".

Luego, mencionan que no hay una real contribución de parte de las concesionarias, aunque estas empresas siguen acumulando utilidades por mayor concepto de pasadas y aumento de volumen de vehículos.

Posteriormente, que el grupo de interés de los consorcios viales, "pese a no ser dueños de las vías, una vez más parece doblar la mano al mandante, que es el Estado de Chile, imponiendo sus términos y condiciones. Lamentablemente, y como lo hemos advertido en repetidas ocasiones, las ganancias de estas empresas son a costo de los ciudadanos", reproduciendo por defecto el mecanismo inflacionario.

En cuarto lugar, para los gremios, la solución sería aplicar una Política Nacional de Peajes, como lo ha anunciado el ministro de Obras Públicas.

Finalmente, apuntaron que es entendible que ante este contexto, los usuarios reaccionen, "a lo que tienen legítimo derecho, ya que deberán pagar una inflación de la que no son responsables. Si las concesionarias no comprenden esto no podrán quejarse de su continua baja en la valoración ciudadana y de la mala percepción que ello conlleva en una industria tan importante", concluyeron.

PURANOTICIA