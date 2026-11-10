Frutas de Chile alerta sobre riesgos para el sector de las cerezas y otras frutas de estación por el paro de camioneros

El gremio advirtió que los bloqueos de rutas amenazan la calidad de la fruta y su llegada a China, justo en el inicio de la temporada exportadora.
Frutas de Chile manifestó su preocupación por el impacto de la movilización de camioneros en el inicio de la temporada exportadora, especialmente por los envíos de cerezas a China, y advirtió que los bloqueos de rutas ponen en riesgo la calidad de la fruta y su llegada oportuna a los mercados internacionales.
“Como gremio, empatizamos con los requerimientos de los transportistas y estamos conscientes que el alza en los costos de operación es un problema real que afecta a toda la cadena logística del país. Sin embargo, vemos con gran preocupación esta paralización al inicio de la temporada exportadora de frutas. Especialmente, cuando se inician los envíos de cerezas y las carreteras no permiten el normal desplazamiento de los camiones con frutas hasta los puertos de Valparaíso y San Antonio”, declararon a través de una declaración pública.
En la misma agregaron que “este es el momento más crítico del año para la fruticultura chilena. Estamos en plena cosecha y envíos de frutas de estación, por lo que cualquier impedimento para que llegue a destino pone en riesgo su calidad y posterior venta en los mercados internacionales”.
“Precisamente esta semana está programado el zarpe de dos barcos Cherry Express, uno con destino a Nansha y otro a Hong Kong, que transportarán toneladas de cerezas al mercado chino. Para que la fruta pueda ser embarcada a tiempo, es imprescindible habilitar las rutas y caminos que permitan su traslado”, sumó la declaración.
Desde la gremial destacaron que “no compartimos el bloqueo de rutas, pues afecta a miles de chilenos ajenos al conflicto y pone en riesgo el trabajo, abastecimiento y la actividad productiva de regiones completas”.
“Las consecuencias de estas movilizaciones recaerán sobre miles de productores y exportadores, y sobre los trabajadores que dependen de la temporada. También dañan la reputación de Chile como proveedor confiable de fruta fresca en mercados donde competimos con otros países”, añade el escrito.
Y finaliza con un llamado al Gobierno a abrir una mesa de trabajo: “La fruta fresca es un producto altamente perecible, que no puede esperar. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno a abrir a la brevedad una mesa de trabajo que aborde de fondo el alza de los costos del transporte y a los gremios movilizados a deponer los bloqueos y a canalizar sus demandas a través del diálogo. Frutas de Chile está disponible para colaborar en esa conversación”, publicaron.
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