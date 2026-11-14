Fontaine califica como “un balde de agua fría” falsa producción en Codelco

Recuperar la confianza en Codelco y establecer responsabilidades por las irregularidades detectadas en sus registros productivos se ha convertido en uno de los principales desafíos planteados por el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine. El ejecutivo abordó nuevamente los resultados de una auditoría externa que identificó episodios de falsa producción y la contabilización de inventarios inexistentes, antecedentes que calificó como graves y que, según reconoció, han provocado un daño a la reputación de la empresa estatal.

A través de su cuenta en la red social X, Fontaine se refirió al impacto de los hallazgos detectados durante la revisión de la producción correspondiente a los años 2024 y 2025, investigación que fue instruida tras conocerse antecedentes sobre posibles irregularidades en los registros de la cuprífera.

El presidente del directorio sostuvo que estas situaciones no solo afectan la credibilidad institucional, sino que también perjudican a los trabajadores que desarrollan sus funciones cumpliendo las normas de la compañía.

“Los episodios de falsa producción han afectado la confianza en Codelco y su reputación. Los responsables de ello son quienes vulneraron la ética y las normas, afectando también injustamente a sus trabajadores. Mi deber es proteger y fortalecer Codelco recuperando confianzas”, aseguró en la red social.

Las declaraciones se producen luego de que la auditoría externa identificara inconsistencias en los registros de producción, entre ellas la contabilización de existencias que no correspondían a inventarios reales.

Fontaine explicó que una de sus primeras propuestas al asumir sus responsabilidades fue solicitar una revisión independiente de los antecedentes productivos de la empresa, considerando que ya existían reportes previos sobre posibles irregularidades.

“Los primeros reportes de falsa producción ya se habían efectuado antes de que asumiera. Para mí fueron un balde de agua fría”, aseguró.

El directivo enfatizó que la detección de estos episodios obliga a la empresa a revisar sus procedimientos y adoptar medidas destinadas a evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

AUDITORÍA DETECTÓ INVENTARIO INEXISTENTE

Los resultados de la revisión externa han generado preocupación por la forma en que se registraron determinados antecedentes de producción durante 2024 y 2025.

En una publicación anterior, también realizada a través de X, Fontaine dio cuenta de una de las principales conclusiones de la auditoría, indicando que se “contabilizó un inventario inexistente. Estamos frente a hechos graves e inaceptables”.

El hallazgo abrió cuestionamientos respecto de los mecanismos utilizados para contabilizar la producción y de la efectividad de los controles destinados a garantizar la confiabilidad de la información interna de la estatal.

En ese contexto, el presidente del directorio planteó que corresponde avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar quiénes tuvieron responsabilidad en las irregularidades detectadas.

La situación también representa un desafío para la administración de Codelco, considerando la importancia de contar con registros productivos confiables para la gestión y planificación de sus operaciones.

FONT AINE COMPROMETE MEDIDAS Y SANCIONES

Frente a los antecedentes revelados por la auditoría, Fontaine aseguró que el directorio tiene la obligación de adoptar acciones concretas para establecer responsabilidades y proteger el patrimonio de la empresa.

Entre las medidas planteadas se encuentran la aplicación de eventuales sanciones a quienes continúen vinculados laboralmente a la estatal, la recuperación de los recursos que pudieran haberse visto afectados y el fortalecimiento de los mecanismos de control.

En esa línea, sostuvo que se deben “determinar responsables y sancionarlos si todavía están en la empresa, actuar para restituir el patrimonio y aumentar los controles. Así hemos actuado y actuaremos”.

El presidente del directorio insistió en que la respuesta institucional debe orientarse tanto a esclarecer las irregularidades como a recuperar la credibilidad de la compañía frente a sus trabajadores y al país.

Sus declaraciones ponen el foco en la necesidad de reforzar los procedimientos internos y asegurar que los registros de producción reflejen de manera efectiva los resultados de las operaciones.

Por ahora, los antecedentes difundidos no precisan la totalidad de las responsabilidades individuales ni las eventuales consecuencias administrativas que podrían derivarse de los hallazgos.

La controversia mantiene bajo atención las medidas que adopte Codelco para enfrentar las irregularidades detectadas, en un escenario donde su presidente ha situado la recuperación de la confianza y la reputación institucional como prioridades de su gestión.

PURANOTICIA