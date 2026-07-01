FNE evalúa positivamente el comercio electrónico pero recomienda mayor transparencia a las plataformas

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó el informe final de su estudio sobre el mercado del comercio electrónico, concluyendo que este sector opera de manera competitiva, aunque presenta ciertas características que hacen necesario mantener un monitoreo permanente.

El organismo destacó que el comercio electrónico ha adquirido un rol cada vez más relevante en la economía nacional, alcanzando ventas cercanas a los US$ 10 mil millones durante 2025, cifra equivalente a casi el 3% del PIB nominal, mientras que las compras remotas continúan creciendo entre los consumidores.

Asimismo, la FNE sostuvo que la expansión del comercio online, especialmente a través de plataformas digitales, ha generado cambios estructurales en el comercio minorista, más allá del impulso temporal provocado por la pandemia.

Como resultado del estudio, la Fiscalía recomendó que las principales plataformas que intermedian bienes adopten estándares mínimos de transparencia y predictibilidad en la relación contractual que mantienen con los vendedores que utilizan estos sitios como canal de comercialización.

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, destacó el aporte del comercio electrónico para ampliar las alternativas disponibles para los consumidores y aseguró que, en términos generales, el mercado funciona adecuadamente desde la perspectiva de la libre competencia.

“Al término de este estudio estamos recomendando a las grandes empresas que operan como plataformas que ofrezcan reglas más claras y predecibles a los vendedores que operan a través de ellas, resguardando que este mercado siga funcionando competitivamente en esta dimensión. Al mismo tiempo, seguiremos monitoreando la evolución de esta industria para evitar que ciertas prácticas observadas lleguen a afectar la libre competencia”, señaló el fiscal.

TRANSPARENCIA Y PREDICTIBILIDAD

La recomendación está dirigida a las plataformas consideradas grandes empresas, es decir, aquellas que comercializan más de 100 mil UF al año (unos US$ 4,5 millones), y apunta a que sus términos y condiciones cumplan estándares mínimos de transparencia y predictibilidad para los vendedores.

De acuerdo con ese criterio, actualmente la medida alcanza a Falabella.com, Hites.cl, Mercado Libre, Mundo Líder (Walmart Chile), Paris.cl (Cencosud) y Ripley.com, empresas que serán notificadas por la FNE mediante oficios.

Entre las recomendaciones figuran que los términos y condiciones estén disponibles en los sitios web o aplicaciones de las plataformas, utilizando un lenguaje claro y comprensible, especificando cobros, condiciones comerciales y distribución de riesgos ante devoluciones, además de detallar los motivos para restringir, suspender o terminar el acceso de un vendedor.

La Fiscalía también propone que las modificaciones contractuales que puedan afectar a los sellers contemplen un plazo mínimo de 15 días hábiles antes de entrar en vigencia.

Asimismo, recomienda que las plataformas expliquen los criterios utilizados para posicionar productos, informen si ese posicionamiento puede modificarse mediante pago, indiquen qué datos de los vendedores utilizan y cómo son tratados, incorporen procedimientos de reclamos con plazos definidos y sin costos adicionales, además de establecer mecanismos alternativos de resolución de controversias, distintos a la vía judicial.

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO

El estudio, enfocado en el comercio electrónico de bienes durables para consumidores finales, analizó especialmente el funcionamiento de las plataformas híbridas, que actúan simultáneamente como vendedores directos e intermediarios de terceros, además de servicios asociados como la logística y los medios de pago.

La FNE concluyó que el mercado no está cerrado al ingreso de nuevos competidores y que existe competencia entre los actores actuales, aunque advirtió la presencia de riesgos cuya magnitud podría aumentar en el futuro.

El informe constató además que el mercado presenta una estructura concentrada, con pocos actores relevantes, y que el comercio electrónico continúa ganando participación frente a las tiendas físicas.

En cuanto a los consumidores, el organismo verificó que el precio sigue siendo el principal factor de decisión, junto con los tiempos de despacho. De hecho, un 78% de los compradores declara comparar precios en más de una plataforma antes de concretar una compra.

Respecto de los vendedores, el estudio observó que muchos dependen fuertemente de una sola plataforma, situación que afecta especialmente a los sellers de menor tamaño. También identificó importantes sinergias entre el comercio electrónico, los medios de pago y los servicios financieros, consolidando a varias plataformas como verdaderos ecosistemas digitales.

POSIBLES RIESGOS

La FNE también evaluó tres mecanismos que pueden influir en el comportamiento comercial de los vendedores: los ejecutivos comerciales (Key Account Managers o KAM), las recomendaciones algorítmicas de precios y la denominada "buy box", espacio destacado desde el cual los consumidores realizan sus compras.

En los tres casos, el organismo concluyó que actualmente no restringen la competencia, aunque reconoció que podrían facilitar prácticas anticompetitivas en determinadas circunstancias, al mismo tiempo que generan eficiencias para el funcionamiento del mercado.

En materia de algoritmos, la Fiscalía indicó que no encontró evidencia de que las plataformas o los vendedores estén utilizando estas herramientas para fijar precios personalizados según cada cliente.

Respecto de las cláusulas de paridad de precios, el informe concluyó que el principal riesgo competitivo no proviene de obligaciones contractuales explícitas, sino de mecanismos de gestión comercial que podrían alinear condiciones entre distintos canales de venta. Por ello, recomendó mantener un monitoreo sobre la actuación de los ejecutivos comerciales (KAM).

Durante el desarrollo de la investigación, Mercado Libre eliminó una cláusula de sus términos y condiciones que le permitía exigir ajustes de precios o aplicar sanciones a vendedores según la comparación con otros canales de comercialización. La empresa informó a la FNE que esa disposición nunca fue aplicada en Chile.

El informe fue publicado tras concluir la consulta pública realizada entre el 30 de abril y el 1 de junio de 2026, proceso en el que la Fiscalía recibió observaciones de distintos actores del sector, las cuales fueron respondidas en un documento disponible junto con el estudio en el sitio institucional del organismo.

PURANOTICIA