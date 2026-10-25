Exportaciones no cobre no litio crecieron 11,9% al tercer trimestre de 2026

ProChile, a través de su Departamento de Inteligencia de Mercados, dio a conocer el informe mensual de exportaciones no cobre no litio correspondiente al tercer trimestre del año 2026. El análisis, elaborado con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, da cuenta de un crecimiento sostenido de la oferta exportable nacional.

Entre enero y septiembre, los envíos no cobre no litio sumaron US$ 40.212 millones, un 11,9% más que en igual período de 2025. Sólo en septiembre alcanzaron US$ 4.199 millones lo que también representa un crecimiento de 10,4% comparado con septiembre del año 2025.

Estados Unidos se ubicó como primer mercado de destino para estos envíos con US$ 7.471 millones (con un crecimiento de 1,2% con respecto al año 2025). Le sigue China con US$ 7.370 millones y un crecimiento de 10,5%; India con US$ 2.243 millones (+98,2%), Brasil con US$ 2.146 millones (+5,2%) y Japón con US$ 2.090 millones (+6,7%).

Entre los productos más destacados se ubican los envíos de mandarinas frescas que cerraron el tercer trimestre con exportaciones sobre los US$ 142 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que significa un crecimiento de 15,3% sobre el mismo período del año anterior. Estados Unidos concentró el 88% de estos envíos, con US$ 125 millones. También sobresalieron México, con US$ 8 millones (+285%), y República Dominicana, con US$ 2 millones (+177,1%).

El salmón y la trucha también mostraron un desempeño relevante, con exportaciones por US$ 5.060 millones. Estados Unidos fue su principal mercado, al concentrar US$ 2.054 millones, equivalentes al 40,59% de los envíos del sector. Esa cifra representó el 27,5% de las exportaciones chilenas a ese destino y un incremento de 4% frente al mismo período de 2025.

Otro sector predominante fueron los Servicios que anotaron envíos por más de US$ 2.719 millones en los primeros nueve meses y tienen también a Estados Unidos como primer destino con US$ 829 millones en el período, lo que significa un crecimiento de +9,1% con respecto a los primeros nueve meses de 2025.

Al respecto, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, dijo que “superar los US$ 40 mil millones en exportaciones no cobre no litio a septiembre es una excelente noticia para Chile. Este crecimiento refleja la fortaleza de nuestro sector exportador y la capacidad de las empresas chilenas para competir en los mercados internacionales, apoyar el crecimiento y el empleo en nuestro país".

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