Exportaciones del país crecieron un 9% y llegaron a 17.262,2 millones de dólares entre enero y febrero de 2023

La Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales informó –con datos del Banco Central, del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos– que en el bimestre enero-febrero de 2023 las exportaciones sumaron US$ 17.262,2 millones, con un alza de 9% (+US$ 1.397,4 millones) respecto a igual período del año anterior. Destacan la recuperación de los envíos frutícolas, el continuo ascenso de los embarques de litio y una menor caída de las exportaciones de cobre, que luego de disminuir 22% en enero, cerraron a febrero con una ligera merma de 4%.

Las importaciones del país sumaron US$ 13.747 millones presentando una baja de un 18% con respecto a igual período de 2022, en línea con una demanda doméstica ajustada por las medidas de contención de la inflación y la normalización de los precios internacionales de diversos commodities y del transporte internacional de carga.

El dinamismo de las exportaciones del país permanece sustentado por la oferta no cobre, contabilizando ventas al exterior por más de US$ 10.834 millones, marcando un alza del 28% en comparación al año 2022 (+US$ 2.369 millones).

Entre los bienes que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones del período sobresalen el carbonato de litio con embarques por US$ 1.335,47 millones (+US$ 726 millones), el óxido de molibdeno con US$ 517,2 millones (+US$ 269,1 millones), las cerezas frescas con US$ 1.693,6 millones (+US$ 223 millones), el salmón con US$ 1.089,3 millones (+US$ 112 millones) y las ciruelas frescas con US$ 98,74 millones (+US$ 57,4 millones), las uvas frescas con US$ 253,05 millones (+US$ 52 millones), la carne de cerdo con US$ 131 millones (+US$ 49,5 millones) y los arándanos frescos con US$ 342,5 millones (+US$ 45,7 millones).

Las exportaciones chilenas se han dirigido a un total de 169 destinos, y en 111 de ellos se registran alzas en el valor de los embarques. Las mayores alzas en términos de valor exportado las exhiben China (+US$ 601,5 millones; +9%), Corea del Sur (+US$ 208,4 millones; +23%), Países Bajos (+US$ 205,6 millones; +71%), Francia (+US$ 106,2 millones; +176%) e India (+US$ 92,4 millones; +65%). Asia se presenta como la zona geográfica que alcanza la mayor preponderancia en los embarques del país, justificando por si sola el 60% de las ventas al exterior con operaciones por US$ 10.264 millones (+US$ 567 millones; +6%)

Un total de 3.971 empresas nacionales concretaron ventas al exterior (+9%). De éstas, 1.506 de ellas son de tamaño “PYME” (38%), 1.908 pertenecen a la categoría de “Gran empresa” (48%) y 201 correspondieron a “Microempresas” (5%). En cuanto a su aporte al valor exportado, las grandes empresas representaron el 96,2% de los envíos del país, las PYME un 2,7% y las microempresas un 0,3%.

El sector manufacturero registró 1.900 exportadoras, incorporando 186 empresas con respecto a los dos primeros meses del 2022 (+11%), seguido del sector servicios con 504 exportadoras (+107; +27%) y las empresas del rubro agroindustrial que sumaron 1.029 exportadoras (+29; +3%).

Diez regiones del país registraron alzas en sus exportaciones no cobre. De la mano del litio, Antofagasta lideró nuevamente el crecimiento exportador del país, acumulando envíos por US$ 2.657 millones (+US$ 1.512 millones). Le siguieron en importancia las alzas anotadas por las regiones Metropolitana (+US$ 376 millones), O’Higgins (+US$ 237 millones), Bio Bío (+US$ 109 millones), Los Lagos (+108 millones), Valparaíso (+US$ 89 millones) y Atacama (+US$ 87 millones).

PURANOTICIA