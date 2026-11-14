Exportaciones chilenas no cobre-no litio crecen 11,3% a octubre de 2026

Las exportaciones chilenas no cobre–no litio totalizaron US$44.618 millones entre enero y octubre de 2026, registrando un crecimiento de 11,3% respecto del mismo período del año anterior, según cifras del Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile, elaboradas con información del Servicio Nacional de Aduanas.

El resultado general estuvo acompañado por un desempeño positivo de distintos sectores productivos, especialmente en las manufacturas, la pesca y acuicultura, y los servicios. También se observaron aumentos en las exportaciones de algunos productos agropecuarios como las avellanas, kiwis y paltas.

En este sentido, las exportaciones del macrosector manufacturas crecieron 35,5%, alcanzando US$8.441 millones. Entre los productos con mayores aumentos figuran los sulfatos, con un alza de 533,2% y envíos por US$1.091 millones; los productos de hierro y acero con US$726 millones +53,9%, y el yodo con US$1.578 millones +19,9%.

La pesca y acuicultura también registraron resultados positivos, con exportaciones por US$8.389 millones, un 9,9% más que en igual período de 2025. El salmón y la trucha encabezaron los envíos del sector, con US$5.777 millones y un crecimiento de 8,1%. También destacaron el jurel, cuyas ventas internacionales aumentaron 29,8%; los mejillones, con un alza de 26,7%; y los aceites de pescado, que crecieron 38,4%.

En el sector agropecuario, si bien las exportaciones registraron una disminución general de 6,3%, algunos productos mostraron un comportamiento favorable. Es el caso de las avellanas, cuyos envíos aumentaron 60,1%, alcanzando US$694 millones; los kiwis frescos, con un crecimiento de 27,5% y ventas por US$371 millones; y las paltas frescas, que registraron un alza de 9,9%, hasta US$303 millones.

“Estas cifras muestran que el crecimiento de nuestras exportaciones va más allá de los sectores tradicionales. El dinamismo de las manufacturas, los productos del mar y los servicios, da cuenta de una oferta exportable cada vez más diversa y competitiva. Nuestro desafío desde ProChile es seguir abriendo oportunidades comerciales, diversificando mercados y apoyando a más empresas chilenas en su proceso de internacionalización”, señaló Ignacio Fernández, director general de ProChile.

DESTINOS

Con relación a los destinos de los envíos chilenos al mundo, se puede observar crecimientos importantes en todas las zonas geográficas, siendo Centro América y Caribe, Sudamérica y Asia y Oceanía las principales.

En este sentido, Centro América y Caribe alcanza exportaciones por US$ 1.141 millones y un crecimiento de 19,5% respecto de igual periodo del año pasado. Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana son los principales destinos.

Por su parte Sudamérica muestra un crecimiento de 15,8% en el periodo, con envíos por US$ 7.404 millones. Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Ecuador se sitúan como los principales destinos dentro de la región.

En el caso de Asia y Oceanía, las exportaciones a esta zona del mundo totalizaron US$ 15.661 millones con un crecimiento del 15%, siendo China, India, Japón, Corea del Sur y Australia los principales destinos.

PURANOTICIA