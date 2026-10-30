El Índice de Producción Industrial cae un 2,7% interanual en septiembre arrastrado por el sector minero

El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una variación interanual de -2,7% en septiembre de 2026, debido a la incidencia negativa de uno de los tres sectores que lo componen, según informó la mañana de este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En particular, el Índice de Producción Minera (IPMin) experimentó una disminución interanual de 8,7%, explicada por la menor actividad de la minería metálica, que registró un retroceso de 12,0% y restó 10,277 puntos porcentuales (pp.) a la variación del indicador. Este resultado estuvo marcado principalmente por una caída en la extracción y el procesamiento de cobre.

Por su parte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) registró un incremento de 2,0% en doce meses, impulsado principalmente por el aumento interanual de 12,5% en la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, actividad que incidió en 1,232 pp. en la variación del índice general.

Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) presentó un crecimiento de 0,8% en comparación con septiembre de 2025, impulsado por el aumento de la actividad en dos de los tres sectores que lo componen. Entre ellos destacó electricidad, que registró un alza de 0,7% y aportó 0,535 pp. a la variación del indicador, debido a una mayor generación eléctrica, especialmente proveniente de centrales hidráulicas.

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